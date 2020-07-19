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«Это была действительно реальная проблема». Как сиротам помогли решить вопрос с жильём
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По собственному рецепту с детальной проработкой сенатор Виктор Чайчиц помог семье Пашкевич. Юридическая помощь оказалась очень кстати, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Светлана познакомилась с сенатором на выездном приеме. Обратилась с непростым вопросом. Ее приемная дочь Анастасия и ее брат как сироты стояли в очереди на жилье.
Позже выяснилось, что из списка нуждающихся ребята вычеркнуты, так как необходимые квадратные метры нашлись в деревне родного отца, в заброшенном доме. Судебные тяжбы длились 5 месяцев. В итоге старший брат девочки уже получил квартиру, сама Анастасия ждет совершеннолетия.
Светлана Пашкевич:
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Новости Беларуси. По собственному рецепту с детальной проработкой сенатор Виктор Чайчиц помог семье Пашкевич. Юридическая помощь оказалась очень кстати, сообщили...
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