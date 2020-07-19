Обсуждаем проект «Схема озелененных территорий общего пользования города Бреста»

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский городской исполнительный комитет извещает о начале разработки градостроительного проекта специального планирования «Схема озелененных территорий общего пользования города Бреста» (далее-Схема).





Цель разработки Схемы – создание базы данных озелененных территорий общего пользования (парков, скверов, бульваров, лесопарков) для регулирования градостроительной деятельности на территории города Бреста и обеспечения доступа населения к озелененным территориям общего пользования.

Задачи проекта:

— обследование и составление перечня озелененных территорий общего пользования;

— выполнение расчетов обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования с учетом перспективной численности населения;

— составление плана озелененных территорий общего пользования;

— установление градостроительных регламентов (ограничений) использования озелененных территорий общего пользования с учетом регламентов (ограничений) действующего генерального плана.

Схема будет содержать сведения о наименовании (если таковое имеется), месторасположении, границах, площади и балансе включенных в нее озелененных территорий, организациях, осуществляющих содержание озелененных территорий. Проектом будут определены, какие озелененные территории общего пользования являются парками, скверами, бульварами, другими озелененными территориями.

В соответствии с Законами Республики Беларусь «О растительном мире», «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» законодательством Республики Беларусь, в последующем будут проведены общественные обсуждения экологического доклада по стратегической экологической оценке и общественное обсуждение градостроительного проекта.

Заказчик Схемы: Брестский городской исполнительный комитет

Разработчик Схемы: УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»

Предложения от граждан и юридических лиц по развитию системы озелененных территорий города Бреста и их включению в Схему принимаются до 30 сентября 2020 года письменно с пометкой «Схема озелененных территорий общего пользования города Бреста» по адресам:

Заказчика: Брестский горисполком, 224005 г. Брест, ул. Энгельса, 3,

e-mail: gradgik@brest.by

Разработчика: УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», 220002, Минск, пр. Машерова, 29, e-mail: prim@irup.by.

Поступившие предложения будут рассмотрены территориальным подразделением архитектуры и градостроительства совместно с разработчиком проектной документации.

В рамках разработки Схемы предусмотрено проведение добровольного анонимного анкетирования. Предлагаем Вам принять участие в исследовании по улучшению «зеленой инфраструктуры» города и ответить на вопросы указанные в анкете (см. приложение).

Заполнение анкеты возможно в электронном виде. Для этого необходимо пройти по указанной ниже ссылке .

Скачать анкету — Анкета