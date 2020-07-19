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Васильковое и угольно-черное: в жару белорусы полюбили мороженое

19.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

У белорусов есть свое особое мороженое. Васильковое, а теперь еще и сырное. Лето – горячая пора для этого холодного десерта. Фабрики работают едва ли не круглосуточно. Сейчас солнечно и жарко, а значит, спрос на мороженое высокий. Корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев посмотрел, как льются молочные реки, которые в итоге превращаются в ледяное лакомство.

На могилевской фабрике по производству мороженого горячая пора. Как и на улице. Спрос на холодный десерт ажиотажный. На нескольких конвейерах только за сутки изготавливают несколько десятков тысяч пачек лакомства. Работают сотрудники предприятия даже ночью.

«Мороженое является сезонным продуктом и до 70% реализации приходится на весенне-летний сезон. У нас потому сейчас горячая пора, все линии работают, все люди задействованы. Мы даже студентов приглашаем на сезон», – рассказала заместитель директора фабрики по развитию перспективных рынков Наталья Жогалева.

Процесс производства мороженого не прост. Сухое натуральное молоко добавляют в такие емкости. Туда же наливают сливки, сгущенное молоко и воду – основные компоненты продукта. А дальше уже закрытый процесс. Все течет по трубам и смешивается. Добавляются еще компоненты. Что и в каких пропорциях – контролирует компьютер. После будущее мороженое пастеризуют. А дальше фасовка. И шоковая заморозка – при минус сорока.

Классическим мороженым мало кого можно удивить. Потому производители создают новые виды летнего лакомства. Так стали выпускать продукт с лепестками васильков и семенами льна в ржаном стаканчике. Молочная основа и цветочно-травяной аромат. Производители говорят: создали национальный десерт, который можно попробовать только в Беларуси. На прилавках появилось и мороженое со вкусом сыра. Еще одна новинка, за которой многие белорусы устроили охоту в магазинах – черный холодный десерт. Ничего опасного в составе нет: мороженое черное за счет пищевого угля.

Несмотря на то, что мороженое белорусы любят, едят его все равно мало. Каждый около четырех килограммов в год. В Европе – шесть, в Америке девять. Может, погода виновата? Тогда почему в странах Скандинавии на каждого аж 18 кило? Потому белорусские производители призывают есть холодного десерта больше. Тем более и пользы в нем много.

«Это дополнительный источник энергии для повышения иммунитета. Так же мороженое стимулирует выработку серотонина, так называемого гормона счастья, который нас защищает от стресса. Потому и принято считать, что те, кто ест часто мороженое, более спокойные и счастливые, чем те, кто ест мороженое редко», – отметила заместитель директора фабрики по развитию перспективных рынков Наталья Жогалева.

Но и злоупотреблять, конечно, не нужно. Во всем хороша мера, отмечают диетологи. Потому совет: даже в жару можно не больше одной пачки мороженого в день.

«Мороженое все же не самый низкокалорийный продукт, поэтому если есть его про пять-шесть раз в день, то набор веса будет просто молниеносный. Потому лучше всего есть низкокалорийное мороженое – фруктовый лед, где меньше сахара и есть натуральные ягоды», – указала диетолог-нутрициолог Марта Морудова.

Только в Беларуси на сегодня продают порядка тысячи видов сливочного мороженого и фруктового льда. В составе – никаких растительных жиров. Требования ГОСТа нынче еще выше, чем даже в строгие советские времена. Впрочем, как отмечают сами покупатели, любят они мороженое всякое. И не столько за оригинальные добавки и вкусы, а за удовольствие, которое оно доставляет.

Кстати, как отмечают медики, заболеть от мороженого сложно. Во-первых, оно содержит кальций, во-вторых, лактоферин, который стимулирует иммунную систему. Единственное, советуют врачи, не есть мороженое в момент обострения ангины и простудных заболеваний.



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Летом из-за спроса фабрики работают даже ночью. А нутрициологи напоминают о пользе продукта.
 
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