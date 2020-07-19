|
Васильковое и угольно-черное: в жару белорусы полюбили мороженое
19.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
У белорусов есть свое особое мороженое. Васильковое, а теперь еще и сырное. Лето – горячая пора для этого холодного десерта. Фабрики работают едва ли не круглосуточно. Сейчас солнечно и жарко, а значит, спрос на мороженое высокий. Корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев посмотрел, как льются молочные реки, которые в итоге превращаются в ледяное лакомство.
На могилевской фабрике по производству мороженого горячая пора. Как и на улице. Спрос на холодный десерт ажиотажный. На нескольких конвейерах только за сутки изготавливают несколько десятков тысяч пачек лакомства. Работают сотрудники предприятия даже ночью.
Процесс производства мороженого не прост. Сухое натуральное молоко добавляют в такие емкости. Туда же наливают сливки, сгущенное молоко и воду – основные компоненты продукта. А дальше уже закрытый процесс. Все течет по трубам и смешивается. Добавляются еще компоненты. Что и в каких пропорциях – контролирует компьютер. После будущее мороженое пастеризуют. А дальше фасовка. И шоковая заморозка – при минус сорока.
Классическим мороженым мало кого можно удивить. Потому производители создают новые виды летнего лакомства. Так стали выпускать
Несмотря на то, что мороженое белорусы любят, едят его все равно мало. Каждый около четырех килограммов в год. В Европе – шесть, в Америке девять. Может, погода виновата? Тогда почему в странах Скандинавии на каждого аж 18 кило? Потому белорусские производители призывают есть холодного десерта больше. Тем более и пользы в нем много.
Но и злоупотреблять, конечно, не нужно. Во всем хороша мера, отмечают диетологи. Потому совет: даже в жару можно не больше одной пачки мороженого в день.
Только в Беларуси на сегодня продают порядка тысячи видов сливочного мороженого и фруктового льда. В составе – никаких растительных жиров. Требования ГОСТа нынче еще выше, чем даже в строгие советские времена. Впрочем, как отмечают сами покупатели, любят они мороженое всякое. И не столько за оригинальные добавки и вкусы, а за удовольствие, которое оно доставляет.
Кстати, как отмечают медики, заболеть от мороженого сложно. Во-первых, оно содержит кальций, во-вторых, лактоферин, который стимулирует иммунную систему. Единственное, советуют врачи, не есть мороженое в момент обострения ангины и простудных заболеваний.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Летом из-за спроса фабрики работают даже ночью. А нутрициологи напоминают о пользе продукта.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)