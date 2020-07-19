Источник материала: Виртуальный Брест

К сожалению, летний календарь уже перевалил через макушку лета. Однако в каждом моменте дачной жизни есть своя прелесть, тем более, когда наблюдаешь за ней через объектив фотоаппарата.





После дождей трава по пояс – поработал газонокосильщиком. Порадовал урожай косточковых. Не помню, чтобы было столько вишни и абрикосов. Пришлось мне брать 3-х метровую лестницу и лезть по ягоды.





При своей комплекции наверняка смотрелся на старой вишне как горилла или орангутанг. В награду два ведра ягод, ещё и птичкам осталось. На неделе придётся лезть на абрикос, плоды уже дозревают.





Во время своей охоты на бабочек, порхающих по фазенде, застукал парочку мотыльков занимающихся размножением на ложе из цветка. Как-то даже и не ожидал такой картинки, ну в смысле камасутры.





На дорожках везде валяются полудохлые от жары кошки, только и смотри, чтобы не наступить. У Масяни в этом году двое котят, уже привела их к нам на дачу для знакомства. Пока мелкие шарахаются от нас по кустам. Подрастёт шпана и займётся набегами на кухонный стол или воровством не спрятанных в холодильник продуктов.