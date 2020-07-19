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Дачные приколы: сексуальная жизнь бабочек, урожай косточковых и "полудохлые" от жары кошки

19.07.2020 20:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

К сожалению, летний календарь уже перевалил через макушку лета. Однако в каждом моменте дачной жизни есть своя прелесть, тем более, когда наблюдаешь за ней через объектив фотоаппарата.

Дачные приколы: сексуальная жизнь бабочек, урожай косточковых и "полудохлые" от жары кошки

После дождей трава по пояс – поработал газонокосильщиком. Порадовал урожай косточковых. Не помню, чтобы было столько вишни и абрикосов. Пришлось мне брать 3-х метровую лестницу и лезть по ягоды.

Дачные приколы: сексуальная жизнь бабочек, урожай косточковых и "полудохлые" от жары кошки

При своей комплекции наверняка смотрелся на старой вишне как горилла или орангутанг. В награду два ведра ягод, ещё и птичкам осталось. На неделе придётся лезть на абрикос, плоды уже дозревают.

Дачные приколы: сексуальная жизнь бабочек, урожай косточковых и "полудохлые" от жары кошки

Во время своей охоты на бабочек, порхающих по фазенде, застукал парочку мотыльков занимающихся размножением на ложе из цветка. Как-то даже и не ожидал такой картинки, ну в смысле камасутры.

Дачные приколы: сексуальная жизнь бабочек, урожай косточковых и "полудохлые" от жары кошки

На дорожках везде валяются полудохлые от жары кошки, только и смотри, чтобы не наступить. У Масяни в этом году двое котят, уже привела их к нам на дачу для знакомства. Пока мелкие шарахаются от нас по кустам. Подрастёт шпана и займётся набегами на кухонный стол или воровством не спрятанных в холодильник продуктов.

 
Теги: знакомства
 
 
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  К сожалению, летний календарь уже перевалил через макушку лета. Однако в каждом моменте дачной жизни есть своя прелесть, тем более, когда наблюдаешь за ней через...
 
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