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Алексей Хлестов на «Славянском базаре»: «Замечательные чувства – ощущение быть артистом на этом замечательном празднике»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Можно представить, насколько душевно проходили концерты на «Славянском базаре – 2020» в заключительный день музыкального марафона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но все-таки хочется услышать из первых уст, как это было.
Кристина Федорович, корреспондент СТВ:
Алексей Хлестов, артист:
Кристина Федорович:
Алексей Хлестов:
Публика встречает невероятно – это прекрасно! Замечательные чувства – ощущение быть артистом на этом замечательном празднике – «Славянском базаре».
Финал будет, и для меня знаково, что я принимаю участие в завершении.
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Алексей Хлестов на «Славянском базаре»: «Замечательные чувства – ощущение быть артистом на этом замечательном празднике»
Новости Беларуси. Можно представить, насколько душевно проходили концерты на «Славянском базаре – 2020» в заключительный день музыкального марафона, сообщили в...
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