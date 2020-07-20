Операция «Очищение». Топ лучших очищающих масок, по мнению косметолога

Источник материала: Tut.by

Летом кожа становится более жирной? Всему виной жара и солнце: их агрессивное воздействие заставляет кожу защищаться и продуцировать больше себума, чем обычно. А это, в свою очередь, может стать причиной появления воспалений.

Именно поэтому в летний период коже нужно дополнительное очищение — например, в формате маски. О лучших представителях этой категории сегодня рассказывает бьюти-эксперт LADY.

Анастасия Величко Косметолог-эстетист

Все средства из нашего топа доступны для жителей Беларуси — в местных или же зарубежных онлайн-магазинах. Мы собрали как бюджетные (в пределах 25 рублей), так и дорогие (до 100 рублей) маски, чтобы каждый мог найти вариант для себя.

Masstige Happy skin Mask with purple clay

Очищающая маска с фиолетовой глиной от молодого белорусского бренда Masstige помимо каолина содержит масла — ши и жожоба, которые не позволяют средству застывать на вашем лице. Что, с одной стороны, хорошо — кожа после процедуры не пересушена, а с другой — плохо: на качестве очищения это, безусловно, сказывается. Поэтому тем, у кого кожа жирная и даже комбинированная, маска вряд ли понравится. А вот для обладателей нормальной, чувствительной или склонной к сухости кожи этот продукт подойдет идеально.





Revolution Skincare Charcoal purifying mask

Классических глиняных масок на рынке много, и все же мы настаиваем на варианте от Revolution Skincare. Почему? Во-первых, в ней содержится сразу несколько очищающих и балансирующих компонентов: глина, угольная пудра и алюмосиликат магния, выступающий в качестве абсорбента кожного сала. Во-вторых, в составе можно найти и кислоты — молочную и гликолевую, которые отшелушивают мертвые клетки (процент ввода кислот здесь небольшой — маска подойдет для использования летом в комбинации с SPF). И вишенки на торте — токоферол и сок алоэ, которые смягчают иссушающее действие глины, а значит, делают средство пригодным для всех типов кожи — кроме, пожалуй, экстремально сухой.





The Inkey List Kaolin clay mask

Эта маска на основе нескольких видов глины предназначена для жирной, проблемной, воспаленной кожи. Помимо очищающего эффекта, она также дает и успокаивающий: за это в составе отвечают центелла азиатская, алоэ и две вариации витамина Е.





BioWorld Botanica Heating facial thermo mask

Термо-маска от BioWorld решает сразу две задачи: раскрывает поры за счет термоэффекта (он здесь благодаря жгучему перцу чили) и удаляет их содержимое. Но, увы, не всем подойдет: этот продукт категорически противопоказан обладателям чувствительной, склонной к аллергии кожи, а также кожи с розацеа (куперозом).





Vichy Detox clarifying charcoal mask

У маски от аптечного бренда Vichy довольно простой состав: каолин, угольная пудра, немного абсорбента, щепотка витамина Е и экстракт спирулины, который дает легкий лифтинг-эффект. При этом продукт отлично справляется и с очищением, и с матированием кожи, и не оставляет после себя ощущение стянутости. И, что особенно приятно, средство есть в бюджетном формате саше.





Clarins SOS Pure Rebalancing clay mask

А теперь поговорим о средствах из высокого ценового сегмента. В частности, о маске от Clarins: это, пожалуй, одна из самых комфортных очищающих масок в премиуме. В составе — глина, глюконат цинка (отвечает за антибактериальный эффект), бетаин (смягчает кожу) и экстракт гибискуса (подтягивает). Средство не застывает на коже, не стягивает, при этом может незначительно пощипывать. Подойдет для всех типов кожи, кроме чувствительной.





Origins Original skin Retexturizing mask with rose clay

Ретекстурирующая маска на основе розовой глины от Origins не заявлена очищающей — и, тем не менее, кожу очищает на ура. В первую очередь благодаря той самой розовой глине, которая, к слову, считается одной из самых мягких в каолиновом семействе. Также за очищение здесь отвечают микрогранулы: предполагается, что при смывании средства вы проведете процедуру мягкого механического пилинга, помассировав кожу кончиками пальцев.





Erborian Black scrub mask

Еще один вариант маски-скраба есть у недавно вышедшего на белорусский рынок Erborian. Здесь есть угольная пудра, которая удаляет излишки себума, экстракт розмарина, оказывающий противовоспалительный эффект (что, впрочем, не так уж и актуально, ведь скрабировать кожу в период обострения высыпаний нельзя), а также успокаивающие кожу экстракты ромашки и центеллы азиатской. Подойдет маска для обладателей всех типов кожи, а особенно для тех, у кого никогда нет времени на бьюти-процедуры: держать ее нужно всего три минуты.





Fresh Umbrian clay purifying mask

Создатели бренда Fresh утверждают, что умбрийская глина (ее, кстати, добывают в окрестностях небольшого итальянского городка) обладает особыми свойствами — все благодаря богатому минеральному составу. Не знаем, так ли это, но можем сказать точно: маска на основе этой глины справляется со своими задачами — очищением и матированием — просто отлично.

Помимо чудодейственного каолина в составе средства есть также экстракт сандала (для себорегуляции) и сочетание ромашки и лаванды (для смягчения). Продукт застывает на лице, поэтому обладательницам сухой кожи лучше пройти мимо.





Kiehl’s Turmeric and cranberry seed energizing radiance masque

Завершает наш топ маска от Kiehl’s с куркумой и семенами клюквы, которая сочетает в себе и маску, и механический пилинг. В списке ингредиентов — конечно же, каолин (куда без него!), куркума (мощный антиоксидант, антисептик и себорегулятор), немного масла жожоба для смягчения и экстракта перечной мяты для улучшения микроциркуляции.





Эта маска идеальна для обладательниц жирной и комбинированной кожи, и совсем не подходит для тех, у кого кожа чувствительная (из-за активных скрабирующих частичек).