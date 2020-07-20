ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новозеландский фермер побил мировой рекорд по урожайности пшеницы

20.07.2020 08:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Фермер Эрик Уотсон из новозеландского округа Ашбертон установил новый мировой рекорд Гиннеса по урожайности пшеницы — 173,98 центнера с гектара. Он побил свой собственный результат, полученный в 2017 году — 167,91 центнера.



Полученная фермером урожайность примерно в три раза больше, чем средний показатель в странах Евросоюза, в пять раз больше, чем в Северной Америке и в шесть раз, чем в России.

Как признался рекордсмен, главный секрет его успеха — это переход на жидкие азотные удобрения и использование новых высокопродуктивных сортов пшеницы. В частности, на данном поле использовался выращенный в апреле 2019 года и собранный 17 февраля 2020 года сорт пшеницы Керрин, выведенный селекционерами компании KWS. Также Уотсон консультировался с Bayer Crop Science по вопросам защиты растений.  Кроме того, в засушливой местности Новой Зеландии Уотсону приходится использовать дополнительное орошение пшеницы.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фермер Эрик Уотсон из новозеландского округа Ашбертон установил новый мировой рекорд Гиннеса по урожайности пшеницы — 173,98 центнера с гектара. Он побил свой...
 
Новости дня
Новости разные
 
ОАЭ отправили космическую миссию на Марс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика