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Идёт ремонт трассы М10 в Пинском районе
Источник материала: ОНТ
Продолжается реконструкция главных автомагистралей страны. Это связано с государственной программой развития автодорог, которая в этом году закончит своё действие. Впрочем, идёт работа и над новой госпрограммой, на ближайшие пять лет.
Что касается ремонта, то его ведут на трассе М10. Это дорога республиканского значения – она проходит по территории Брестской и Гомельской областей и ведёт к границе с Россией. В Пинском районе дорожники обновляют покрытие, уже уложен выравнивающий слой из асфальтобетона, укреплены обочины, остался защитный слой и разметка.
Ремонтные работы рассчитывают завершить уже к концу месяца. На очереди новый отрезок – возле Микашевичей. Масштабное обновление ждёт ещё одну важную магистраль – отреставрируют почти сто километров трассы М7 от белорусской столицы до границы Литвы, а вместе с тем и международный пункт пропуска «Каменный Лог».
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Продолжается реконструкция главных автомагистралей страны. Это связано с государственной программой развития автодорог, которая в этом году закончит своё...
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