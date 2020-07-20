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Политолог: «Цена контроля над обществом непомерно велика»

20.07.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Директор института политических исследований «Палiтычная сфера» Андрей Казакевич — о том, как дальше будет развиваться политическая ситуация в Беларуси.

Политолог: «Цена контроля над обществом непомерно велика»
Политолог считает, что власти после растерянности на первом этапе кампании взяли под контроль развитие событий, но «слишком большой ценой для себя».

— Цена непропорционально велика, если учитывать ресурсы в распоряжении власти, — отметил Андрей Казакевич в интервью Thinktanks.by.

Прямые репрессии против кандидатов уже имеют и будут иметь очень серьезные последствия, считает эксперт.

— Все это так или иначе делегитимизирует выборы, — сказал Андрей Казакевич.

Такие действия власти, по мнению политолога, ухудшат отношения с Западом:

 — Не верю, что Минск сохранит прежний уровень нормализации отношений с ЕС и США. Даже если вдруг формально санкции не будут введены, то будет сокращено финансирование, уровень контактов, совместные проекты — все будет отодвинуто на годы.

Третий фактор — Россия.

— Своей демонстративной слабостью власть очевидно и значительно ухудшает свои позиции на восточном направлении, — отметил эксперт.

И, конечно, экономические последствия. Ведь для нормального развития страны, кроме цены на нефть и газ, очень важно иметь хороший бизнес-климат.

— В частном секторе у нас занято уже около половины трудоспособного населения. Но такие посадки и демонстрация политической нестабильности будут отпугивать людей, которые хотели бы вести бизнес в Беларуси. И внутренние, и внешние инвесторы возьмут паузу в несколько лет. В ситуации, когда власть демонстрирует слабость, используя силовое воздействие для решения своих проблем, будет очень мало желающих вкладывать деньги в экономику такой страны, — прогнозирует эксперт.

Какие варианты есть у власти


Теоретически власть может вернуть популярность у прежнего электората, но «для этого нужно придумывать что-то очень серьезное — в первую очередь, хотя бы потратить очень много денег и не одноразовым вливанием».

—И полностью менять стратегию, — отметил эксперт. — Вот что произошло сейчас? Когда традиционный электорат Лукашенко начал отворачиваться от своего героя, то реакция руководителя, фактически, проявилась в поиске жесткого ядра, на которое можно опереться. То есть он не пытался расширить свою аудиторию за счет привлечения новых сторонников, он выбрал оборонительную стратегию, опираясь на узкую группу силовиков и чиновников вертикали. Вся риторика не учитывала изменения общества, она, скорее, была из 90-х: ставка на госпредприятия, на трудящихся. А нужно было придумывать месседжи и дл условно говоря, «хипстерско-айтишной» аудитории, для тех, у кого независимость и белорусская культура есть главными ценностями, для традиционного электората — обстоятельно объясняя причины нынешнего кризиса.

Такая стратегия, считает политолог, могла бы немного «вытащить» ситуацию, хотя без денег (особенно для традиционного электората, которому хлеб важнее идей) это практически невозможно.

— Можно было бы и сменить фигуру, договорившись в своем кругу. Это могло бы сыграть власти в плюс — думаю, она бы получила кредит доверия на несколько лет вперед. Многие бы просто надеялись и верили в новое лицо, — сказал Андрей Казакевич.

По его ощущениям, система дала серьезный сбой.

— В том виде, в котором система существовала до этого времени, она больше существовать не будет. Так или иначе, ее придется перестраивать, конечно, вынужденно, конечно, без какого-то плана. Эта модель, вся ее сущность будет трансформироваться, — считает Андрей Казакевич.

Есть два основных варианта.

— Первый — дальнейшее сужение, скажем так, управление страной меньшинством, и все это будут знать, все будут ненавидеть аппарат, который будет палками направлять большинство в нужном аппарату направлении. Но все это будет очень сложно, в первую очередь, психологически для всех в этой системе, сложно жить и работать в режиме окружающей ненависти. И в таком режиме долго, думаю, не выдержать, — считает политолог.

По мнению Андрея Казакевича, другой путь может быть более эффективным, но маловероятным для принятия:

— Это стратегия переформатирования политического поля. Возможно, попытаться вовлечь какие-то политические силы, в принципе, это уже давно обсуждалось и такие попытки уже были — в Палате представителей появлялись, условно говоря, националисты, либералы, коммунисты. Вроде бы во власти будут представители групп с различными взглядами, что могло бы сделать систему более плюралистичной. Но власти у нас всегда боялись вести сложную политическую игру, компетенции действующей бюрократии и самого президента для таких действий оставляют этот вариант маловероятным.
 
Теги: Минск
 
 
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Директор института политических исследований «Палiтычная сфера» Андрей Казакевич — о том, как дальше будет развиваться политическая ситуация в Беларуси.
 
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