Клип группы Drezden «Давида олень» получил несколько наград на фестивалях короткометражного кино

Источник материала: Tut.by

Футуристический клип белорусской группы Drezden «Давида олень» получил четыре награды в категории «Лучшее музыкальное видео» на разных фестивалях короткометражного кино. Всего он заявлен в шорт-листах 21 фестиваля. Об этом AFISHA.TUT.BY сообщил пиар-менеджмент группы. В центре сюжета , напомним, параллельные миры и выдуманная реальность, инопланетяне и рисованные персонажи, а также отсылки к голливудским фильмам 60-х годов XX-века.



Кадр из клипа

Работа белорусского режиссера Владимира Нефедова получила награды в категории «Лучшее музыкальное видео» на следующих фестивалях короткометражного кино: Short To The Point (Румыния), Moscow Shorts (Россия), Frostbite International Film Festival (США) и Feel The Reel (Англия).

— Клип «Давида олень» — один из самых важных проектов для нас. Работали над видео около трех месяцев, один из которых заняли съемки в США. Радует, что получаем приглашения от международных фестивалей на участие в их программах. Приятно, что жюри оценивают по достоинству работу. И, конечно, Владимир Нефедов — глыба. Он режиссер международного уровня и на другой результат мы не рассчитывали, — комментирует продюсер Drezden Антон Азизбекян.

Над проектом работала большая интернациональная команда: режиссер Владимир Нефедов — белорус, а оператор Айдар Шарипов родом из Казани. Над постпродакшеном работал колорист Ерлан Танаев из Алма-Аты, компьютерной графикой занимались белорусы Данила Рыбкин и Алексей Струц. Аниматора нашли также в Минске: им стал Иван Гопиенко, а с монтажом помогал Егор Климович, который сейчас живет в США и работает на проектах Оливера Стоуна. К слову, клип на YouTube набрал уже миллион просмотров.

— Мы подали видео на несколько международных фестивалей, правда, некоторые из них пройдут только в следующем году. Эти победы означают одно: работа понятна и вызывает интерес во многих странах мира. Это лакмусовая бумажка качества. Ни один фестиваль нам не отказал и как минимум в официальной программе мы заявлены. Чем больше работ из Беларуси будет участвовать в фестивалях, тем лучше для нашей киноиндустрии в целом. Для меня, как для режиссера, это очень важно, — говорит режиссер клипа Владимир Нефедов.

Команда делится бэкстейджем со съемок:

Клип «Давида олень» попал в шорт-лист Clipped music video festival (Австралия), Berlin sci-fi, Other Worlds (США), The Philip K. Dick Science Fiction and Supernatural Festival (США), Adami Media Prize (Грузия) и UKMVA (Англия). Победители этих фестивалей будут объявлены осенью 2020 года.

Читайте также

«Банда придурков опять собралась, чтоб всем утереть носы». «Саша и Сирожа» возвращаются

Новая группа Сергея Михалка дала первый концерт в столице