Дружба собаки и теленка умилила сеть (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Владельцы ранчо в США записали на видео трогательные отношения собаки и теленка. Ролик покорил пользователей сети.

Снявшая видео девушка рассказала, что к ним случайно попал теленок по кличке Дейзи. Мама отказалась ухаживать за животным, поэтому за дело взялась дочь. Теленок стал домашним и ласковым.





На ранчо питомец подружился с собакой по кличке Йен. Животные практически все время проводят вместе. Трогательная дружба умилила пользователей сети.

ФОТО: abakan.sm-news.ru

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