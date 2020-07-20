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Дружба собаки и теленка умилила сеть (ВИДЕО)

20.07.2020 10:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дружба собаки и теленка умилила сеть (ВИДЕО)

Владельцы ранчо в США записали на видео трогательные отношения собаки и теленка. Ролик покорил пользователей сети. 

Снявшая видео девушка рассказала, что к ним случайно попал теленок по кличке Дейзи. Мама отказалась ухаживать за животным, поэтому за дело взялась дочь. Теленок стал домашним и ласковым. 


На ранчо питомец подружился с собакой по кличке Йен. Животные практически все время проводят вместе. Трогательная дружба умилила пользователей сети. 

ФОТО: abakan.sm-news.ru

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Владельцы ранчо в США записали на видео трогательные отношения собаки и теленка. Ролик покорил пользователей сети.  Снявшая видео девушка рассказала, что к ним...
 
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