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Обладатель Гран-при международного конкурса «Витебск-2020»: когда я в первый раз сюда приехал, я подумал: воу!

20.07.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Впервые в истории конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» второе выступление «Мировой хит» молодых артистов прошло в рамках торжественного закрытия фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обладатель Гран-при международного конкурса «Витебск-2020»: когда я в первый раз сюда приехал, я подумал: воу!

И имя победителя назвали лишь под занавес форума.

Обладатель Гран-при международного конкурса «Витебск-2020»: когда я в первый раз сюда приехал, я подумал: воу!

Роман Волознев, обладатель Гран-при XXIX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» (Беларусь):
Все эти дни подготовки… когда я вообще в первый раз сюда приехал, на этот конкурс, первые репетиции, я услышал всех конкурсантов, я подумал: воу!

Обладатель Гран-при международного конкурса «Витебск-2020»: когда я в первый раз сюда приехал, я подумал: воу!

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Теги: Витебск
 
 
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