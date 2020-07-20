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Основателя Facebook заметили на доске для серфинга - теперь это мем

20.07.2020 10:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Марка Цукерберга сфотографировали на доске для серфинга, но пользователей заинтересовало другое. Из-за обильно нанесенного солнцезащитного крема лицо основателя Facebook стало белым. Это сразу же стало поводом для создания целой череды мемов и шуток, пишет Media Leaks.

Фотографии сделали несколько дней назад, когда Цукерберг отдыхал на Гавайях. Журналисты New York Post пишут, что миллиардер рассекал волны на электрической доске для серфинга в сопровождении профессионального серфера Кая Ленни. Но всех встревожило другое — практически белое лицо предпринимателя.

Причина — солнцезащитный крем. Видимо, Марк нанес его слишком много. Из-за этого на бизнесмене словно был театральный грим. Шутники в соцсетях не упустили возможность переделать фотографию. Некоторые предположили, что Цукерберг не слишком удачно копируют других персонажей:

Впрочем, это не первый раз, когда основатель Facebook становится объектом для создания мемов и фотожаб. Несколько лет назад юзеры, например, были уверены: Марк — робот, который не очень удачно пытается имитировать человеческие эмоции.

 
 
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Энтузиасты сделали фото Марка Цукерберга на доске для серфинга.
 
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