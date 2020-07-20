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Основателя Facebook заметили на доске для серфинга - теперь это мем
Источник материала: Tut.by
Марка Цукерберга сфотографировали на доске для серфинга, но пользователей заинтересовало другое. Из-за обильно нанесенного солнцезащитного крема лицо основателя Facebook стало белым. Это сразу же стало поводом для создания целой череды мемов и шуток, пишет
Фотографии сделали несколько дней назад, когда Цукерберг отдыхал на Гавайях. Журналисты
Причина — солнцезащитный крем. Видимо, Марк нанес его слишком много. Из-за этого на бизнесмене словно был театральный грим. Шутники в соцсетях не упустили возможность переделать фотографию. Некоторые предположили, что Цукерберг не слишком удачно копируют других персонажей:
Впрочем, это не первый раз, когда основатель Facebook становится объектом для создания мемов и фотожаб. Несколько лет назад юзеры, например,
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Энтузиасты сделали фото Марка Цукерберга на доске для серфинга.
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