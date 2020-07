Основателя Facebook заметили на доске для серфинга - теперь это мем

Источник материала: Tut.by

Марка Цукерберга сфотографировали на доске для серфинга, но пользователей заинтересовало другое. Из-за обильно нанесенного солнцезащитного крема лицо основателя Facebook стало белым. Это сразу же стало поводом для создания целой череды мемов и шуток, пишет Media Leaks .

Фотографии сделали несколько дней назад, когда Цукерберг отдыхал на Гавайях. Журналисты New York Post пишут, что миллиардер рассекал волны на электрической доске для серфинга в сопровождении профессионального серфера Кая Ленни. Но всех встревожило другое — практически белое лицо предпринимателя.

Причина — солнцезащитный крем. Видимо, Марк нанес его слишком много. Из-за этого на бизнесмене словно был театральный грим. Шутники в соцсетях не упустили возможность переделать фотографию. Некоторые предположили, что Цукерберг не слишком удачно копируют других персонажей:

I knew Mark Zuckerberg looked familiar! pic.twitter.com/bKUxWzcUw0 — Antonio Maffei (@AMaffeiWX) July 20, 2020

No one has ever seen Mark Zuckerberg and the ghost from Spirited Away in the same room, just saying pic.twitter.com/RZ54gjcHJz — Brent Peabody (@brent_peabody) July 19, 2020

Who wore it better? pic.twitter.com/9BRBFI0qFh — Jeet Heer (@HeerJeet) July 19, 2020

legend has it that every summer, Mark Zuckerberg (aka the Mime Surfer) attempts to catch a wave and until he does, his restless spirit will wander the earth for all eternity pic.twitter.com/7JBpLAzcds — Born Miserable (@bornmiserable) July 19, 2020

Впрочем, это не первый раз, когда основатель Facebook становится объектом для создания мемов и фотожаб. Несколько лет назад юзеры, например, были уверены : Марк — робот, который не очень удачно пытается имитировать человеческие эмоции.