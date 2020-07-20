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«СДЮШОР» (Кировск) – снова в финале белорусского чемпионата по пляжному футболу!

20.07.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Дождались-таки любители футбола Кировщины праздника любимой игры! Пятый, суперфинальный тур прошел в минувшие выходные на арене для пляжных видов спорта стадиона райцентра и привлек немало болельщиков, соскучившихся по футбольным баталиям.«СДЮШОР» (Кировск) – снова в финале белорусского чемпионата по пляжному футболу!

В первый игровой день определились соперники для занявших 1-е и 2-е места соответственно в регулярном чемпионате страны «СДЮШОР» и «Брест». В четвертьфинальных поединках «Щучин» победил «М-Сити» из Мозыря, а «Гроднооблспорт» одолел кобринское «Полесье».
«СДЮШОР» (Кировск) – снова в финале белорусского чемпионата по пляжному футболу!
«СДЮШОР» (Кировск) – снова в финале белорусского чемпионата по пляжному футболу!
«СДЮШОР» (Кировск) – снова в финале белорусского чемпионата по пляжному футболу!
«СДЮШОР» (Кировск) – снова в финале белорусского чемпионата по пляжному футболу!

В воскресенье футбольный день стартовал матчем хозяев пляжнофутбольной площадки с игроками из Щучина. Кировчане играли не самым сильнейшим составом – ряд футболистов участвует в стартовавшем недавно чемпионате России. Однако специально для родной команды из Москвы прибыли Вадим Бокач и Артемий Дрозд, которые, как, впрочем, и всегда, сыграли на высшем уровне: первый снова дирижировал игровым процессом кировчан и цементировал оборонительные порядки команды, второй опять находился на острие атак спортшколовцев. Впрочем, отлично сыграла вся команда «СДЮШОР», за что периодически получала весомую порцию аплодисментов от болельщиков.

«Щучин» всегда для кировчан был крепким орешком, и команда из Гродненщины снова это доказала. Первый период оказался безголевым при обоюдоострых атаках. После перерыва счет открыл Артемий Дрозд, удачно подключившись к штрафному удару в исполнении Вадима Бокача. Успех друга вскоре подкрепил капитан кировчан Антон Акулич. В третьем отрезке игры он же довел счет до 3:0. А точку эффектным ударом головой поставил все тот же Дрозд — 4:0.
«СДЮШОР» (Кировск) – снова в финале белорусского чемпионата по пляжному футболу!
«СДЮШОР» (Кировск) – снова в финале белорусского чемпионата по пляжному футболу!
«СДЮШОР» (Кировск) – снова в финале белорусского чемпионата по пляжному футболу!

Одной победы для выхода в финал, тем не менее, было недостаточно: полуфинальная серия, согласно регламенту, длится до двух побед. Не без труда «СДЮШОР» ее добилась и во втором поединке со «Щучином». Правда, поначалу все пошло не по кировскому сценарию. На первых же секундах щучинцы открыли счет, а затем и удвоили преимущество. Кировчане все же взяли себя в руки и отыгрались, а затем и повели в счете.
«СДЮШОР» (Кировск) – снова в финале белорусского чемпионата по пляжному футболу!

Окончательный счет упорного матча – 6:4 в пользу хозяев «пляжа». Отметим в составе «СДЮШОР» хет-трик 17-летнего Ивана Войтовича, а также дубль Артемия Дрозда и гол Антона Акулича.
«СДЮШОР» (Кировск) – снова в финале белорусского чемпионата по пляжному футболу!

Итак, команда из Кировска снова, как и в прошлом сезоне, выходит в финал чемпионата Беларуси. И вновь соперником (уже принципиальным) становится для нее «Гроднооблспорт» – наши «обидчики» в Суперкубке и действующие (пока что) чемпионы страны. Пора забирать корону!..

Александр ХОХЛОВ.

 

 
Теги: Брест
 
 
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Дождались-таки любители футбола Кировщины праздника любимой игры! Пятый, суперфинальный тур прошел в минувшие выходные на арене для пляжных видов спорта...
 
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