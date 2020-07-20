В России представлена спецверсия Ford Transit для охотников и рыболовов

Источник материала: Tut.by

СП Ford Sollers показало новую специальную версию Ford Transit для охоты и рыбалки, созданную совместно с компанией «СТ Алабуга», занимающейся переоборудованием коммерческих автомобилей.





Спецверсия построена на базе грузопассажирского Transit полной массой 3500 кг. Доработки включают силовой обвес кузова (передний, задний и боковые отбойники), крепления для лебедки с управлением из салона экспедиционный багажник на крыше, лестницу на задней двери, пять дополнительных прожекторов в передней части экспедиционного багажника, а также светодиоды для освещения площадки у задних дверей в пластиковых корпусах. Кузов автомобиля дополнительно обработан от коррозии.





Внутри — кабина водителя с двухместным сиденьем пассажира, пассажирский отсек с двумя трехместными диванами и грузовое отделение. Пассажирский отсек, где имеется два трехместных дивана, рассчитан на 6 человек. Предусмотрены стол между сиденьями по левому борту, дополнительная тепло- и шумоизоляция, дополнительный испаритель от штатного кондиционера, низкая перегородка между кабиной водителя и рабочим отсеком и автономный отопитель на 4 кВт.





В грузовом отсеке — металлический ящик-сейф для оружия и патронов, бак с водой для мытья рук (кран выведен на правую распашную дверь), две полки под инвентарь из алюминиевого профиля с возможностью регулировки по высоте и два светодиодных светильника 12 В. На распашных дверях закреплены топор, лопата, а также ножовка по дереву. В комплект также входят 20-ти литровая экспедиционная канистра и зимняя резина на дисках.





Автомобиль оснащен 2,2-литровым дизелем мощностью 125 л.с., 6-ступенчатой «механикой» и доступен к заказу с полным или передним приводом. Напомним, что в конце мая Ford Sollers показал версию Transit для перевозки лошадей .