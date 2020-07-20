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Бабарико отреагировал на фразу Лукашенко о том, что он рыдает и даёт показания

20.07.2020 15:06 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Виктор Бабарико отреагировал на фразу Александра Лукашенко, сказанную им вчера. Президент, напомним, заявил, что экс-банкир «зарыдал и начал давать показания».

Накануне гостелеканал «Беларусь 1» показал сюжет, где Лукашенко рассказал следующее: «Вор должен сидеть в тюрьме, ко всем должно быть одинаковое отношение. <...> Узником совести из них [фигурантов «дела Белгазпромбанка»] никто не станет – все эти сидельцы, а их там уже под 30 человек. Все дают показания. И этот [Виктор Бабарико] уже зарыдал, когда не зарегистрировали, и начал показания давать. Поэтому узником совести не будет».

TUT.by попросил адвокатов Виктора Бабарико прокомментировать эту информацию. Дмитрий Лаевский и Наталья Мацкевич сообщили, что после заседания ЦИК, где Бабарико сняли с выборов, допросы или другие следственные действия с Виктором не проводились.

– Как Виктор Бабарико отреагировал на репортаж беларуского телевидения, в котором цитировались слова Александра Лукашенко, что Бабарико «зарыдал» и «начал давать показания»?

– Сегодня мы посещали Виктора Дмитриевича, обсуждали этот вопрос. Виктор Дмитриевич решил направить в Белтелерадиокомпанию на основании Закона «О СМИ» требование об опровержении этих сведений и отдельных утверждений из репортажа «дело «Белгазпромбанка»: куда текли долларовые реки» как не соответствующих действительности и порочащих его честь и достоинство. Это требование он подписал при нас и передал администрации СИЗО для направления по адресу, – ответили адвокаты.

Обложка: viktar_babaryka / Instagram.

 
 
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Виктор Бабарико отреагировал на фразу Александра Лукашенко, сказанную им вчера. Президент, напомним, заявил, что экс-банкир «зарыдал и начал давать показания». ...
 
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