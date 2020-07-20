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Бабарико отреагировал на фразу Лукашенко о том, что он рыдает и даёт показания
Источник материала: KYKY>
Виктор Бабарико отреагировал на фразу Александра Лукашенко, сказанную им вчера. Президент, напомним, заявил, что экс-банкир «зарыдал и начал давать показания».
Накануне гостелеканал «Беларусь 1»
TUT.by
– Как Виктор Бабарико отреагировал на репортаж беларуского телевидения, в котором цитировались слова Александра Лукашенко, что Бабарико «зарыдал» и «начал давать показания»?
– Сегодня мы посещали Виктора Дмитриевича, обсуждали этот вопрос. Виктор Дмитриевич решил направить в Белтелерадиокомпанию на основании Закона «О СМИ» требование об опровержении этих сведений и отдельных утверждений из репортажа «дело «Белгазпромбанка»: куда текли долларовые реки» как не соответствующих действительности и порочащих его честь и достоинство. Это требование он подписал при нас и передал администрации СИЗО для направления по адресу, – ответили адвокаты.
Обложка: viktar_babaryka / Instagram.
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Виктор Бабарико отреагировал на фразу Александра Лукашенко, сказанную им вчера. Президент, напомним, заявил, что экс-банкир «зарыдал и начал давать показания». ...
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