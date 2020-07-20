Диетолог рассказала, какие продукты поднимают настроение

Источник материала: ОНТ

Диетолог Тамила Арсеньева перечислила продукты, которые стимулируют выработку гормонов счастья – серотонина, дофамина и эндорфинов, пишет РИА Новости.

Бразильский орех

Если съедать три ореха в день, это поможет избежать депрессии и апатии, которые возникают при недостатке селена. Данный минерал в большом количестве содержится в бразильских орехах.

Устрицы

Этот морепродукт – кладезь цинка, влияющего на процесс метаболизма и работу мозга. Кроме того, устрицы активизируют синтез тирозина – аминокислоты, которая снимает нервное напряжение.

Бананы

Вкусный и полезный продукт содержит ряд ценных элементов. Например, пищевые волокна, полезные углеводы и аминокислоту триптофан.

Чечевица

Данный вид бобовых богат фолиевой кислотой, железом и медленными углеводами, способствующими выработке серотонина. Кроме этого, чечевица нормализует уровень глюкозы в крови, а это также отражается на настроении.

Темный шоколад

Самый полезный темный шоколад – с высоким содержанием какао. «Если ежедневно употреблять 40 граммов темного шоколада в течение двух недель, в вашем организме снизится уровень гормона стресса. Но помните: важно соблюдать норму, ведь эта сладость способная навредить вашей фигуре», – отметила диетолог.

ФОТО: pixabay

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