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«Они заранее готовились». Валерий Вакульчик прокомментировал назначения в КГБ

20.07.2020 20:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сегодня, 20 июля, Президент Беларуси рассмотрел кадровые вопросы. Назначены и согласованы на должности около двух десятков руководителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кадровый день у главы государства продолжился назначениями в КГБ.

«Они заранее готовились». Валерий Вакульчик прокомментировал назначения в КГБ

«Они заранее готовились». Валерий Вакульчик прокомментировал назначения в КГБ

Так, Александр Лукашенко назначил сегодня Дмитрия Реуцкого заместителем председателя Комитета госбезопасности. Ранее он был начальником управления КГБ по Минску и Минской области. Его место займет Владимир Козырь, который до сегодняшнего дня служил в должности начальника оперативно-поискового управления ведомства.

«Они заранее готовились». Валерий Вакульчик прокомментировал назначения в КГБ

Президент поинтересовался, насколько тщательно осуществлялся подбор кадров на эти, безусловно, важные должности.

«Они заранее готовились». Валерий Вакульчик прокомментировал назначения в КГБ

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:
Это плановая работа. Одна и вторая кандидатуры находятся в резерве на выдвижение на высшие должности. Не просто случайно они там оказались, они заранее готовились и определенный должностной путь в Комитете государственной безопасности прошли – и один, и другой.

Причем учитывалось, что, допустим, Минское управление – это не просто экономическая безопасность. Это и вопросы защиты конституционного строя, это контроль за ситуацией в регионах.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Валерий Вакульчик, Дмитрий Реуцкий, Владимир Козырь

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сегодня, 20 июля, Президент Беларуси рассмотрел кадровые вопросы. Назначены и согласованы на должности около двух десятков руководителей,...
 
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