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Почему сомнолог советует не спать в обнимку?
Источник материала: ОНТ
Руководитель российской сомнологической службы «Унисон», невролог-сомнолог Елена Царева рассказала
Зачастую высокая температура воздуха по ночам мешает заснуть. Как правило, восстановление сил происходит во время глубокого сна, когда температура тела понижается, поэтому в помещении должно быть умеренно прохладно.
Также специалист советует проветривать помещение перед сном, а еще спать отдельно от близких в жаркий период.
Фото: GETTY IMAGES
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Руководитель российской сомнологической службы «Унисон», невролог-сомнолог Елена Царева рассказала радио Sputnik, как избежать проблем с ночным отдыхом в жару....
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