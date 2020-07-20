Почему сомнолог советует не спать в обнимку?

Источник материала: ОНТ

Руководитель российской сомнологической службы «Унисон», невролог-сомнолог Елена Царева рассказала радио Sputnik , как избежать проблем с ночным отдыхом в жару.

Зачастую высокая температура воздуха по ночам мешает заснуть. Как правило, восстановление сил происходит во время глубокого сна, когда температура тела понижается, поэтому в помещении должно быть умеренно прохладно.

Также специалист советует проветривать помещение перед сном, а еще спать отдельно от близких в жаркий период.

Фото: GETTY IMAGES

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