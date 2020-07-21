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Как сходить в театр, когда сезон закрыт?

21.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как сходить в театр, когда сезон закрыт?

Как сходить в театр, когда сезон закрыт? Глобальная реэкспозиция завершается в музее истории «всех сцен страны». Он уже 30 лет на культурной карте Минска. Сегодня в одном из залов бывшего «Дома масонов» – выставка новых поступлений. С каждой из почти 70 вещей связана биография кого-то из «народных кумиров» в драме, опере, балете, оперетте. 


Наш театр не заканчивается вешалкой. Всё, что сыграно вчера, продолжается всегда за этим порогом. Свежая экспозиция – теперь в музее есть партер, сцена и даже гримёрка «белорусской Клеопатры» Александры Климовой. В лучах софитов ярких 150 квадратов.  

Зинаида Кучер, заведующая Музеем истории театральной и музыкальной культуры Беларуси: «Як глядач у залежнасці ад настрою трактуе тое, што адбываецца на сцэне, так і наведвальнік, які прыйдзе сюды, ён па-рознаму будзе трактаваць тую архітэктурную пабудову экспазіцыі, якую мы прапанавалі. Далі прастору тэатру – вось так мы адзначаем сёння нашу мадэрнізацыю».

Костюм своего «Макбета» Ростислава Янковского, оригинальная афиша спектакля Коласовского театра «Несцерка» – культового, как «Паўлінка» в Купаловском. Звезде «Первой сцены» Геннадию Гарбуку был вручён этот Специальный приз Президента.      

Мария Кашкан, заведующая отделом Музеем истории театральной и музыкальной культуры Беларуси: «За столькі гадоў працы ўжо прыладзіліся да таго, каб наведвальніка зацікавіць. І выстаўляем заўсёды самую “разынку”. У тэатры нават гэтага не ўбачыць. Таму што ў тэатрах няма музеяў, там архівы».

Пуанты примы-балерины Александры Николаевой, колье оперной дивы Ларисы Александровской, пудреница «королевы комедии» Веры Полло. Спешите – этот «бенефис» не повторится. «Гимн театру» – выставка-итог сезона музейных приобретений.      

Стоимость билета в театр (особенно на оперу или балет) часто зависит от времени показа. Вечерние премьеры дороже. Сюда же – одна цена. Всего за 5 рублей (это для взрослых) ежедневно можно увидеть «жизнь после спектакля». Обновили не только постоянную экспозицию, но и мемориальные комнаты. Это пространство знаменитой династии Ерёменко.

За 30 лет – 30 тысяч экспонатов, большинство – в единственном экземпляре. Около 40% подлинников ныне – на глазах у публики. Этот музей – в своём «репертуаре». Только здесь всем и всегда разрешено бывать по обе стороны кулис любого театра страны. 

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Теги: Минск
 
 
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Как сходить в театр, когда сезон закрыт? Глобальная реэкспозиция завершается в музее истории «всех сцен страны». Он уже 30 лет на культурной карте Минска. Сегодня в...
 
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