«Ситроен» пошел на обгон в Столовичах, столкнулся с автомобилем, въехал в забор и снес столб

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло вечером 20 июля в деревне Столовичи (Барановичский район) около церкви.





Авария в г.п. Городище. Фото: Александр КОРОБ





По словам свидетелей аварии, автомобиль «Ситроен» ехал со стороны г.п. Городище. Водитель машины пошел на обгон грузовика и выехал на встречную полосу, где в это время на встречу двигался «Фольксваген». «Ситроен» задел его по касательной, проехал через встречную полосу и тротуар, врезался в бетонный забор и снес электрический столб. Водителя «Ситроена» с места ДТП увезла «скорая». К счастью в автомобиле Фольксваген водитель и пассажирка не пострадали.





– Я видел, что мне навстречу едет грузовик, и вдруг его начал обгонять «Ситроен», – рассказал Intex-press водитель автомобиля «Фольксваген». – Я пытался уйти от лобового столкновения и взялся правее, но удара избежать не удалось.





ГАИ устанавливает обстоятельства случившегося.

















Фото: Александр КОРОБ