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«Ситроен» пошел на обгон в Столовичах, столкнулся с автомобилем, въехал в забор и снес столб
21.07.2020 06:10 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло вечером 20 июля в деревне Столовичи (Барановичский район) около церкви.
Авария в г.п. Городище. Фото: Александр КОРОБ
По словам свидетелей аварии, автомобиль «Ситроен» ехал со стороны г.п. Городище. Водитель машины пошел на обгон грузовика и выехал на встречную полосу, где в это время на встречу двигался «Фольксваген». «Ситроен» задел его по касательной, проехал через встречную полосу и тротуар, врезался в бетонный забор и снес электрический столб. Водителя «Ситроена» с места ДТП увезла «скорая». К счастью в автомобиле Фольксваген водитель и пассажирка не пострадали.
– Я видел, что мне навстречу едет грузовик, и вдруг его начал обгонять «Ситроен», – рассказал Intex-press водитель автомобиля «Фольксваген». – Я пытался уйти от лобового столкновения и взялся правее, но удара избежать не удалось.
ГАИ устанавливает обстоятельства случившегося.
Фото: Александр КОРОБ
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ДТП произошло вечером 20 июля в деревне Столовичи (Барановичский район) около церкви. Авария в г.п. Городище. Фото: Александр КОРОБ По словам свидетелей аварии,...
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