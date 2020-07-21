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«Ситроен» пошел на обгон в Столовичах, столкнулся с автомобилем, въехал в забор и снес столб

21.07.2020 06:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло вечером 20 июля в деревне Столовичи (Барановичский район) около церкви.

«Ситроен» пошел на обгон в Столовичах, столкнулся с автомобилем, въехал в забор и снес столб

Авария в г.п. Городище. Фото: Александр КОРОБ

«Ситроен» пошел на обгон в Столовичах, столкнулся с автомобилем, въехал в забор и снес столб

По словам свидетелей аварии, автомобиль «Ситроен» ехал со стороны г.п. Городище. Водитель машины пошел на обгон грузовика и выехал на встречную полосу, где в это время на встречу двигался «Фольксваген». «Ситроен» задел его по касательной, проехал через встречную полосу и тротуар, врезался в бетонный забор и снес электрический столб. Водителя «Ситроена» с места ДТП увезла «скорая». К счастью в автомобиле Фольксваген водитель и пассажирка не пострадали.

«Ситроен» пошел на обгон в Столовичах, столкнулся с автомобилем, въехал в забор и снес столб

– Я видел, что мне навстречу едет грузовик, и вдруг его начал обгонять «Ситроен», – рассказал Intex-press водитель автомобиля «Фольксваген». – Я пытался уйти от лобового столкновения и взялся правее, но удара избежать не удалось.

«Ситроен» пошел на обгон в Столовичах, столкнулся с автомобилем, въехал в забор и снес столб

ГАИ устанавливает обстоятельства случившегося.

«Ситроен» пошел на обгон в Столовичах, столкнулся с автомобилем, въехал в забор и снес столб

«Ситроен» пошел на обгон в Столовичах, столкнулся с автомобилем, въехал в забор и снес столб

«Ситроен» пошел на обгон в Столовичах, столкнулся с автомобилем, въехал в забор и снес столб

«Ситроен» пошел на обгон в Столовичах, столкнулся с автомобилем, въехал в забор и снес столб

Фото: Александр КОРОБ

 
 
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  ДТП произошло вечером 20 июля в деревне Столовичи (Барановичский район) около церкви. Авария в г.п. Городище. Фото: Александр КОРОБ По словам свидетелей аварии,...
 
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