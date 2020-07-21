ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Брестчина – лидер в животноводстве. Что стоит за производственными успехами хозяйства и как от них зависит жизнь на селе?

21.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Брестчина – лидер в животноводстве. Что стоит за производственными успехами хозяйства и как от них зависит жизнь на селе?

Сохранить сельское хозяйство, а значит, жизнь на селе. Почему развитию агрокомплекса в нашей стране уделяется столько внимания. И что стоит за экономическими показателями? Брестская область в этом плане – хороший пример. Не самый большой регион является крупным поставщиком мясо-молочной продукции. Здесь производят треть экспортного продовольствия страны. За счет развития животноводства мы обеспечиваем себя мясом и молоком. Кроме того, это основной источник доходов и развития социальной сферы в деревнях. 


Парохонск расположен на юге страны, вдали от крупных городов и магистралей, словом, самая настоящая полесская глубинка. В начале 1990-х такие называли неперспективными. Сейчас здесь жизнь бьёт ключом. 

У руля местного хозяйства Владимир Хроленко без малого четверть века, а потому всю сельскую жизнь знает изнутри. Сегодня «Порохонское» – лидер по количеству крупнорогатого скота и объемам реализации своей продукции государству. На 13 комплексах 25 тысяч буренок и быков, но куда важнее работать эффективно. Привесы по мясу растут, удои тоже немаленькие – восемь тысяч литров на корову. Все благодаря соблюдению технологии, без них в животноводстве никак. 

Еще год назад на этом месте рос ячмень, а сегодня здесь создан современный молочно-товарный комплекс – это шестая ферма «Парохонского», рассчитанная на полторы тысячи голов скота. Здесь постарались применить лучший мировой опыт, сделав ставку на комфортные условия. На новых фермах больше света и пространства, все это сказывается на самочувствии животных, а значит, и качестве молока. Здесь намерены получать до девяти тысяч литров с коровы, не меньше. 

Животноводство – это сложный механизм, где не бывает мелочей и все процессы взаимосвязаны. Здесь говорят, что молочные реки начинаются с полей, а потому к кормам в хозяйстве отношение скрупулезное – вырастить, правильно заготовить и сохранить. А вот качество белого золота во многом зависит от ухода. 

Утро на селе всегда раннее. Рабочий день оператора машинного доения начинается в полчетвертого утра. Затем перерыв и вечерняя дойка. В таком ритме Катерина Чечун трудится пятнадцать лет и о другой профессии не мечтает. Зарплату здесь приходится зарабатывать – она зависит от качества молока.  

Эффективная работа дает прибыль, а значит, возможность развиваться, строить фермы, покупать технику. За высокими показателями стоит ежедневный труд людей, стремление приумножить, сделать лучше и красивее место, где родился. «Парохонское» в этом отношении может служить хорошим примером. Ведь экономика ни ради цифр, за показателями – уровень жизни людей. А жизнь в полесской глубинке, вопреки всем стереотипам, бьет ключом.

Крепкое хозяйство стало двигателем и главным инвестором жизни на селе, развивается инфраструктура, молодеет население, строятся жилые дома, есть арендные – для молодых специалистов, есть в Парохонске свои «рублёвка» и «шанхай». 

А достаток населения измеряется исключительно отношением к труду и делу. Такая философия сельской жизни. С этим не поспоришь. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сохранить сельское хозяйство, а значит, жизнь на селе. Почему развитию агрокомплекса в нашей стране уделяется столько внимания. И что стоит за экономическими...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вероника Цепкало обратилась к Мирному, Азаренко, Домрачевой и Алексиевич
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика