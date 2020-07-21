Брестчина – лидер в животноводстве. Что стоит за производственными успехами хозяйства и как от них зависит жизнь на селе?

Источник материала: ОНТ

Сохранить сельское хозяйство, а значит, жизнь на селе. Почему развитию агрокомплекса в нашей стране уделяется столько внимания. И что стоит за экономическими показателями? Брестская область в этом плане – хороший пример. Не самый большой регион является крупным поставщиком мясо-молочной продукции. Здесь производят треть экспортного продовольствия страны. За счет развития животноводства мы обеспечиваем себя мясом и молоком. Кроме того, это основной источник доходов и развития социальной сферы в деревнях.





Парохонск расположен на юге страны, вдали от крупных городов и магистралей, словом, самая настоящая полесская глубинка. В начале 1990-х такие называли неперспективными. Сейчас здесь жизнь бьёт ключом.

У руля местного хозяйства Владимир Хроленко без малого четверть века, а потому всю сельскую жизнь знает изнутри. Сегодня «Порохонское» – лидер по количеству крупнорогатого скота и объемам реализации своей продукции государству. На 13 комплексах 25 тысяч буренок и быков, но куда важнее работать эффективно. Привесы по мясу растут, удои тоже немаленькие – восемь тысяч литров на корову. Все благодаря соблюдению технологии, без них в животноводстве никак.

Еще год назад на этом месте рос ячмень, а сегодня здесь создан современный молочно-товарный комплекс – это шестая ферма «Парохонского», рассчитанная на полторы тысячи голов скота. Здесь постарались применить лучший мировой опыт, сделав ставку на комфортные условия. На новых фермах больше света и пространства, все это сказывается на самочувствии животных, а значит, и качестве молока. Здесь намерены получать до девяти тысяч литров с коровы, не меньше.

Животноводство – это сложный механизм, где не бывает мелочей и все процессы взаимосвязаны. Здесь говорят, что молочные реки начинаются с полей, а потому к кормам в хозяйстве отношение скрупулезное – вырастить, правильно заготовить и сохранить. А вот качество белого золота во многом зависит от ухода.

Утро на селе всегда раннее. Рабочий день оператора машинного доения начинается в полчетвертого утра. Затем перерыв и вечерняя дойка. В таком ритме Катерина Чечун трудится пятнадцать лет и о другой профессии не мечтает. Зарплату здесь приходится зарабатывать – она зависит от качества молока.

Эффективная работа дает прибыль, а значит, возможность развиваться, строить фермы, покупать технику. За высокими показателями стоит ежедневный труд людей, стремление приумножить, сделать лучше и красивее место, где родился. «Парохонское» в этом отношении может служить хорошим примером. Ведь экономика ни ради цифр, за показателями – уровень жизни людей. А жизнь в полесской глубинке, вопреки всем стереотипам, бьет ключом.

Крепкое хозяйство стало двигателем и главным инвестором жизни на селе, развивается инфраструктура, молодеет население, строятся жилые дома, есть арендные – для молодых специалистов, есть в Парохонске свои «рублёвка» и «шанхай».

А достаток населения измеряется исключительно отношением к труду и делу. Такая философия сельской жизни. С этим не поспоришь.

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