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На Брестчине началась массовая жатва. Показываем "космические" пейзажи на полях
21.07.2020 06:10 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Если не знать, что это работа комбайнов, можно было бы разглядеть загадочные круги на полях. Но нет, это не пришельцы, это труженики Совхоза "Брестский" КУСП, данные фото сняты между деревнями Малые Косичи и Кошелево.
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Если не знать, что это работа комбайнов, можно было бы разглядеть загадочные круги на полях. Но нет, это не пришельцы, это труженики Совхоза "Брестский" КУСП,...
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