Источник материала: Виртуальный Брест

Если не знать, что это работа комбайнов, можно было бы разглядеть загадочные круги на полях. Но нет, это не пришельцы, это труженики Совхоза "Брестский" КУСП, данные фото сняты между деревнями Малые Косичи и Кошелево.























































