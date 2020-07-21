ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ЕАБР увидел предпосылки восстановления экономики Беларуси

21.07.2020 08:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Постепенный выход стран – основных торговых партнеров Беларуси из карантина создает предпосылки для начала восстановления экономической активности в республике с июня текущего года.

Таким мнением поделился Евразийский банк развития в свежем информационно-аналитическом обзоре.

«На это указывает в том числе рост по сравнению с маем сводного индекса экономических настроений, который тем не менее остается на пониженном уровне», – говорится в обзоре.

По мнению экспертов банка, траектория восстановительного процесса будет во многом определяться эффективностью мер господдержки пострадавших от кризиса отраслей и домашних хозяйств.

Также аналитики финучреждения пояснили, что при преобладании дезинфляционных рисков видят потенциал дальнейшей корректировки ставки рефинансирования, которая может приблизиться к 7 процентам к концу года.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Постепенный выход стран – основных торговых партнеров Беларуси из карантина создает предпосылки для начала восстановления экономической активности в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Виктор Майгуров: Акимова не в Беларуси, она тренируется в Ижевске со своим мужем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика