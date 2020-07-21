«Я не могла даже поспать и позавтракать». Рассказ минчанки о работе с Google, Samsung, Mercedes и Cartier

Источник материала: Tut.by

Героиня нашего материала Анастасия Мохань три года назад окончила БГУ и, столкнувшись с выбором сферы деятельности, остановила свой выбор на такой необычной специализации, как «режиссерские презентации». За это время девушка успела так прокачать свои навыки и умения, что поработала с такими компаниями, как Apple, Google, Samsung, Mercedes и Cartier. О том, как найти место под солнцем в новой для Беларуси нише и с какими сложностями можно столкнуться на пути к успеху, Анастасия рассказала LADY.

О режиссерских презентациях Анастасия узнала, работая в рекламной сфере, — и эта работа показалась ей интересной:

— Презентациями я начала заниматься случайно, увидела, что моя коллега иногда верстает слайды. Я поинтересовалась, чем она занимается, и мне показалось это любопытным. Имея свой стиль и вкус, она, тем не менее, взяла меня под свое крыло и научила азам.

Режиссерские презентации — это документ, с которым режиссер участвует в тендере на производство рекламного ролика. Каждая рекламная компания, участвующая в тендере, обязана предложить пул режиссеров, которые идеально подходят для поставленной задачи. Выбрать самого подходящего специалиста как раз помогает режиссерская презентация.

Режиссеры редко самостоятельно занимаются презентациями из-за нехватки времени и необходимых навыков. Специально для этого существуют такие люди, как я. На одну презентацию уходит от 2 до 5 дней — все зависит от сложности работы.

За несколько лет мне удалось поработать с такими большими проектами, как Spark+Riot, Art+Commerce, Anonymous Content и поучаствовать в проектах Apple, Google, Samsung, Mercedes и Cartier.



Презентация для Cartier

Анастасия признается, что первое время в индустрии, где работает 90% мужчин, девушке приходится трудно:

— Во время стажировок в рекламной сфере я постоянно чувствовала на себе не только профессиональную ответственность, но и бремя — доказать, что я не хуже и не глупее своих коллег-мужчин. К сожалению, в некоторых компаниях гендерное неравенство и профессиональная иерархия, привязанная к возрасту сотрудника, сохраняются до сих пор.

Что касается сферы дизайна презентаций, я была приятно удивлена, что абсолютно все здесь на равных: режиссеры, дизайнеры, копирайтеры, продюсеры. У всех есть одна цель — сделать качественный проект и выиграть съемку ролика.



Кадр из рекламного ролика Bvlgari, режиссер которого был отобран, в частности, благодаря презентации Анастасии

Мне удалось поработать и с молодыми режиссерами, и со «старой гвардией» — и все они открыты к общению, готовы помочь и подсказать, как надо. Так как по большей части я работаю с мужчинами и рынок моих клиентов разнообразен — Беларусь, Россия, Стокгольм, Берлин, Лондон, Нью-Йорк, — я переживала, каким будет отношение ко мне.

Однако уже после первого звонка становится ясно: в этой индустрии никому нет дела до того, сколько тебе лет, в какой стране ты находишься и, самое главное, женщина ты или мужчина.

Я всегда вдохновляюсь западными коллегами, большинство из них уже давно забыли о том, что мужчину и женщину можно воспринимать как базово неравных личностей и профессионалов. И мне приятно осознавать, что Беларусь тоже к этому приходит: по крайней мере в моей сфере я вижу в последнее время такое же уважительное отношение друг к другу, как в европейских странах.



Презентация для Mercedes

Конечно, неприятности случаются даже в такой комфортной и дружелюбной среде, если она завязана на творчестве — на том, что трудно измерить и оценить по объективным критериям.

— В начале карьеры у меня было несколько моментов, которые заставили меня подумать о том, не сделала ли я ошибку, выбрав эту работу. Однажды русскому режиссеру художественных фильмов не понравилась моя работа, он присылал мне эмодзи с фейспалмом и говорил: «Если вы не понимаете, что я хочу, так что вы вообще забыли в дизайне?». Постоянно огрызался, не мог или не хотел объяснить, что ему не нравилось в работе, постоянно повторял, что я ничего не умею.

Он принял у меня проект просто потому, что других вариантов не было, но я помню, что просидела всю ночь, пялясь в экран и раздумывая над тем, что у меня нет абсолютно никакого таланта и перспектив.

Но со временем негатива становится все меньше. Не только потому, что я развиваюсь, но и потому, что расширяется сфера: заказов становится больше, а дизайнеров — нет. Нередко на проекты не получается найти никого, так как все специалисты заняты на неделю вперед. Думаю, что именно поэтому режиссеры ценят дизайнеров и благодаря хорошему отношению друг к другу добиваются общей цели без скандалов и ссор.





Самым сложным проектом в карьере Анастасии стала работа с компанией Apple: двое суток без сна и понимания, устраивает ли заказчика результат.

— Я познакомилась с молодым американским режиссером, и мы остались в полной уверенности, что поняли стиль работы друг друга. Через пару дней я получила от него запрос на проект Apple. Конечно, согласилась и тем самым взяла на себя огромную ответственность. Я начала работу с поиска картинок и анимационных изображений для презентаций. Эта задача заняла у меня два дня, я практически не вставала из-за стола и не ложилась спать, зато режиссеру понравились абсолютно все варианты. Дальше более сложный этап — верстка презентации, которая продаст режиссера клиенту.

Я работала над презентацией сутки и к тому моменту, когда закончила работу, в Нью-Йорке была ночь. Я рассчитывала на полноценный сон, но в итоге узнала, что сроки сдачи презентации сдвинулись, режиссер на связи, а представить работу надо через пять часов. Я поняла, что отосплюсь в следующей жизни. (Смеется.)

Мы продолжили работу в режиме нон-стоп: я даже не могла выпить кофе, перезагрузить свои мысли и выйти погулять с собакой. В какой-то момент я потеряла счет времени и видела перед собой только цель, которая все время отдалялась. Режиссер менял свое мнение, и его замечания отбрасывали нас назад. В итоге мы закончили работу за 30 минут до презентации ее клиенту. И наступило молчание: никаких писем, сообщений и звонков. Я впервые за время этого проекта пошла спать, а наутро увидела сообщение о том, что клиент был в полном восторге.



Кадр из презентации для Apple

В индустрии рекламных роликов часто не существует дедлайнов — все нужно сделать как можно скорее и качественнее. Это трудно, но есть и свои плюсы: работа с интересными проектами, серьезными клиентами и с разными компаниями мира. Такие вызовы — то, что заставляет меня двигаться вперед и работать с вдохновением каждый день.

Из-за нехватки времени на все заказы Анастасии пришла идея собрать свою команду: сейчас в ней пять человек, четверо из которых — девушки.

— Сама сфера, как я уже говорила, не ставит гендерных рамок, однако руководящие должности в ней зачастую получают мужчины. Мне захотелось войти в этот мир и основать компанию, решения в которой буду принимать я сама. Я благодарна этой сфере за то, что она дала мне не только новый взгляд на мир рекламы и креатива, но и на то, что разрешила мне быть свободной и уверенной в себе, несмотря на то, что я девушка.