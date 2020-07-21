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Беларусь намерена экспортировать в страны Евросоюза белую жесть

21.07.2020 08:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь намерена экспортировать в страны Евросоюза белую жесть

Беларусь намерена продавать, в том числе и на экспорт, белую жесть. А производить такую продукцию будут на металлопрокатном заводе в Миорском районе. 

Он построен по государственной программе инновационного развития Беларуси и по своим технологическим возможностям не имеет конкурентов не только в СНГ, но и в ближайших западных странах. Уникальность – в производстве. Металлические листы могут сходить с конвейера с минимальной толщиной – всего 0,1 миллиметра. С выходом на проектную мощность в Миорах рассчитывают выпускать инновационной продукции более чем на 200 миллионов евро в год. Это не предел. Технические мощности позволяют увеличить этот показатель до 320 миллионов.

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Беларусь намерена продавать, в том числе и на экспорт, белую жесть. А производить такую продукцию будут на металлопрокатном заводе в Миорском районе.  Он построен...
 
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