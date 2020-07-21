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Месячник безопасного труда

21.07.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда работников в период проведения уборки урожая 2020 года и недопущения несчастных случаев на производстве с 20 июля по 20 августа 2020 года в районе проводится Месячник безопасного труда при проведении массовых уборочных работ.
В эти дни нашим аграриям предстоит выдержать серьезный экзамен на профессиональную зрелость, дисциплинированность и организованность. Уборка урожая требует напряжения сил и самоотдачи. Особое внимание следует уделять строгому соблюдению всех требований охраны труда.
Хочется пожелать успешной работы и высоких урожаев. Пусть во всех делах сопутствует удача, а в семьях царят взаимопонимание и поддержка. Крепкого всем здоровья, хорошего настроения и новых трудовых рекордов!
Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома.

 
 
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В целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда работников в период проведения уборки урожая 2020 года и недопущения несчастных случаев на...
 
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