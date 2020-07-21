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Под Новогрудком столкнулись легковое авто и фура: погибла женщина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Под Новогрудком при столкновении легкового автомобиля и фуры погибла женщина.
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Столкнулись Renault и фура Iveco. За рулем легкового автомобиля находился 59-летний водитель, он при выезде со второстепенной дороги не уступил ее грузовому транспортному средству.
На месте ДТП скончалась 69-летняя пассажирка легковушки. Женщина ехала на переднем сидении автомобиля и получила травмы несовместимые с жизнью.
По факту аварии проводится разбирательство.
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Новости Беларуси. Под Новогрудком при столкновении легкового автомобиля и фуры погибла женщина. По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария...
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