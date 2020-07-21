Жертвы рейдеров или банкроты. Пять историй «обиженных» Белгазпромбанком компаний, засветившихся на ТВ

Источник материала: Виртуальный Брест

Телеканал «Беларусь 1» в одном из «Главных эфиров» показал расследование о «рейдерстве» Белгазпромбанка. Но в нем — лишь мнение одной стороны, обиженных бизнесменов, у которых банк якобы отжал бизнес. TUT.BY продолжает выяснять, что за истории нам показал телеканал и мог ли банк, в совете директоров которого присутствует экс-премьер Кобяков, вопреки бдительному надзору правоохранительных органов и Нацбанка, допустить те вопиющие вещи, в которых его обвиняет телеканал.





Интересно, что сам Виктор Бабарико уже потребовал опровергнуть сведения из телерепортажей.

«Пиксель Электроникс»

Что показали по БТ

В свое время столичная компания «Пиксель Электроникс» была крупным продавцом бытовой техники и электроники. Как утверждают на БТ, Белгазпромбанк «поймал предприятие на крючок валютных курсов в 2015 году». С тех пор, по словам учредителя компании Андрея Симоновича, идет планомерное банкротство бизнеса.

Фото: Reuters

— Деньги за полученное имущество не поступили на расчетные счета «Пиксель Электроникс» и не были направлены на погашение задолженности перед бюджетом, перед персоналом, и не были направлены на погашение кредита Белгазпромбанком. Эти активы просто растворились, — утверждает Симонович.

Что говорят в Белгазпромбанке

На самом деле еще как минимум в первой половине 2015 года у Белгазпромбанка и Симоновича были прекрасные отношения.

В апреле банк провел очередное заседание VIP-клиентов на базе итальянского горнолыжного курорта. «Программа была увлекательная и мне очень понравилась», — признавался в интервью корпоративному журналу Андрей Симонович.

В мае Белгазпромбанк открыл крупную кредитную линию «Пиксель Электроникс». При этом были заключены договоры залога на 33 автомобиля и товары в обороте: цифровая и бытовая техника, компьютерная периферия, элементы питания и другое.

Но в марте 2017 года «Пиксель Электроникс» перестал платить по долгам. Так как в ходе исполнительного производства взыскать задолженность не представилось возможным, летом 2018 года Белгазпромбанк направил в Экономический суд Минска заявление об экономической несостоятельности (банкротстве) компании Симоновича.

В январе 2019 года суд признал «Пиксель Электроникс» банкротом и открыл ликвидационное производство. Согласно материалам суда, кредиторская задолженность компании составляла 13,5 млн рублей, а стоимость имущества и дебиторская задолженность — 1,13 млн. По данным источника в Белгазпромбанке, «Пиксель Электроникс» задолжал большую сумму налоговой. Но, несмотря на долг перед бюджетом, Управление ДФР по Минской области и Минску не усмотрело в действиях Симоновича как бывшего руководителя «Пиксель Электроникс» признаков уклонения от уплаты налогов, удивляются в банке.

Кроме того, Симонович три месяца уклонялся от передачи установленных судебным приказом документов антикризисному управляющему, который не определил местонахождение товаров, являющихся предметом залога.

Сроки ликвидационного производства «Пиксель Электроникс» уже многократно переносились. Последний дедлайн истек 15 июля.

Впрочем, история вряд ли получит быстрое продолжение — управляющий по делам о банкротстве «ГурманПлюс» и «Пиксель Электроникс» Александр Кривошея был задержан силовиками вместе с управляющим гомельского филиала Белгазпромбанка Валерием Николаенко.

В настоящее время Андрей Симонович продолжает заниматься продажами бытовой техники. Недавно компания «АвиаСити», которой он управляет, зарегистрировала первый выпуск облигаций. Этому факту Минфин Беларуси посвятил отдельный пресс-релиз, поскольку был заключен договор страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций. Минфин предупредил держателей бумаг, что в случае чего на полную компенсацию не стоит рассчитывать. Интересно, что владельцами «АвиаСити» являются две латвийские компании.

«Вудвокер»

Что показали по БТ

Частная компания «Вудвокер» занималась деревообработкой в поселке Шумилино в Витебской области. Но в 2018 году Белгазпромбанк «загнал крепкого частника в долговую петлю». Витебский филиал банка отправил руководителей компании решать вопросы к «крепким ребятам» в Минск. Предприниматели готовы были вернуть долги с разумными штрафными санкциями за просрочку.

Фото: e-auction.by

— Сумма долга не такая уж большая, мы могли бы за полгода все закрыть. Но проценты! Я не знаю, наверное, 300 [процентов] годовых вдруг стало. Нереально такие деньги вернуть, которые стали назначаться, — говорит соучредитель «Вудвокера» Сергей Шекин и утверждает, что в Минске на встрече «разговора не было, просто угроза: „Мы вас в асфальт закатаем. Вы нас еще не знаете, кто мы такие…“.

Что говорят в Белгазпромбанке

По имеющейся информации, „Вудвокер“ стал кредитоваться в Белгазпромбанке с января 2018 года. Долг на начало мая 2020 года составлял 33,8 тысячи евро и 525,7 тысячи белорусских рублей. Проблемы у предприятия начались еще в первой половине 2019 года, когда компания перестала платить по долгам не только Белгазпромбанку, но и другим кредиторам. Были возбуждены приказные производства на сумму 79,2 тысячи рублей.

В Белгазпромбанке говорят, что Сергей Шекин не имеет никакого отношения к „Вудвокеру“, поскольку еще в августе 2018 года вышел из состава учредителей компании. Вместе с тем он является директором и учредителем с долей в 80% в компании „Истфорест“. Данное предприятие было создано Шекиным и другим поручителем „Вудвокер“ Ольгой Грунтовой с нарушением порядка регистрации, т. к. на момент подачи заявления о его госрегистрации у учредителей были неисполненные просроченные обязательства (у Грунтовой даже исполнительные производства). Белгазпромбанк обращался по этому поводу в Комитет госконтроля, но получил отказ, говорит источник в банке.

Взыскать проблемную задолженность в рамках возбужденных исполнительных производств не представилось возможным, так как другие кредиторы инициировали процедуру банкротства „Вудвокера“. 30 января 2020 года „Лизинг-Ресурс“ и „Лизинг-Развитие“ подали соответствующее заявление в Экономический суд Витебской области. 7 мая 2020 года суд открыл в отношении должника конкурсное производство и начал подготовку дела об экономической несостоятельности (банкротстве) к судебному разбирательству, которое намечено на 24 августа.

„Папараць“

Что показали по БТ

До 2014 года гомельская мебельная фабрика „Папараць“ — семейное дело Николая Щербакова и его сына — хорошо работала. Чтобы продержаться в период всеобщего финансового кризиса, Щербаковы взяли в Белгазпромбанке 80 тысяч долларов, но от них назад потребовали уже 400 тысяч долларов. В итоге бизнес разорили под ноль, говорится в телерепортаже.

Скриншот видео Беларусь 1

— Здание забрали. И оно стояло бесхозное, наверное, месяцев 6−7. Вообще там никого не было. Тяжело, особенно сыну — он стал поручителем, и вот все на него свалилось. Во-первых, у меня был нервный срыв. Я отошел после 2014 года, занимался сын. Мне было плохо и довольно-таки серьезно, — сказал Николай Щербаков.

Что говорят в Белгазпромбанке

Щербаковы решили ликвидировать „Папараць“ в конце 2016 года. До этого в течение года не исполняли свои обязательства. При этом к моменту возбуждения дела о банкротстве бизнесмены рассчитались со многими кредиторами. А Белгазпромбанку остались должны около 100 тысяч долларов (вместе с процентами). В связи с чем банк был вынужден получить исполнительные надписи, по которым была взыскана данная сумма, в том числе с поручителей-физлиц, без каких-либо штрафных санкций.

Лишь в 2017 году, когда предприятие уже было признано судом банкротом, Белгазпромбанк заявил требования к ООО „Папараць“ (а не к физлицам) на общую сумму 405 тысяч долларов с учетом пени. Таким образом, своим (уже формальным) требованием о возврате этой суммы в 2017 году банк никак не мог потопить предприятие, действовавшее до 2016 года.

Стоит сказать, что в феврале 2020 года суд завершил ликвидацию компании „Папараць“. Требования на почти 400 тысяч долларов остались неудовлетворенными. При этом управляющий решил не привлекать никого к субсидиарной ответственности, поскольку не выявил у руководителей и учредителей компании виновных умышленных действий.

В Белгазпромбанке подчеркивают, что во всех случаях размер долга и пени оценивали и антикризисные управляющие, и суд, но в целом оставляли величину требований без существенных изменений, хотя имели право принять иное решение.

Валерий Романенко и К

Что показали по БТ

„Клерки ускорились и стали разорять клиентов в течение не лет, а месяцев. Валерию Романенко просто заблокировали платежи, а за каждый день просрочки выставили гигантские штрафы“, — говорится в репортаже. А потом его имущество банк якобы продал „своим ВИП-клиентам“ по цене „втрое ниже рыночной“.

Скриншот видео Беларусь 1

Что говорят в Белгазпромбанке

Собеседник, близкий к банку, рассказал, что в состав компаний, связанных с Валерием Романенко, по данным банка, входят индивидуальный предприниматель Романенко Валерий Дмитриевич, ООО „Сатурн-Гомель плюс“, ООО „Селия сервис“, индивидуальный предприниматель Амельченко Вероника Валерьевна (дочь), ООО „Эс Ай Би Ди-групп“. Основной вид деятельности должников — сдача в аренду недвижимости. При этом по кредитам в Белгазпромбанке с начала 2015 года банк констатировал регулярные просрочки. Но по решениям уполномоченных органов должникам все-таки давали рассрочки и отсрочки.

5 июля 2019 отдел принудительного исполнения Центрального района Гомеля выдал предписание об обращении взыскания на денежные средства и другое имущество, принадлежащее должнику и находящееся у третьих лиц, в отношении Валерия Романенко. Согласно предписанию, любые расчеты с ним должны быть приостановлены, денежные средства, причитающиеся должнику, подлежали перечислению на счет отдела принудительного исполнения.

— Такое ограничение, наложенное судебным исполнителем в рамках обеспечения исполнения исполнительных документов по исполнительным производствам и является препятствием для осуществления расчетов по обязательствам Валерия Романенко, — объясняют в банке.

Проверка достоверности ранее предоставленной клиентом информации о фактическом размере его задолженности перед третьими лицами установила, что на июль 2019 года в отношении Валерия Романенко было возбуждено шесть исполнительных производств на общую сумму более 200 тысяч долларов. Более того, по данным единого государственного регистра недвижимого имущества установлено, что на недвижимость Романенко и его дочери наложен арест на основании постановления следователя от 16 июля 2019 года в рамках обеспечения возмещения вреда пяти потерпевшим по уголовному делу, возбужденному в отношении Валерия Романенко по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса (Мошенничество в особо крупном размере).

— Эта негативная информация в совокупности с длительным неисполнением обязательств послужила основанием для принятия уполномоченным органом решения о предъявлении к должникам требования досрочного погашения задолженности по кредитным договорам. Задолженность погашена не была, и она отнесена на счета по учету просроченной кредитной задолженности, — комментирует собеседник.

В августе прошлого года банк получил исполнительные надписи нотариуса о взыскании этих долгов, включая штрафные санкции. Кроме того, на основании письменного согласия, предоставленного Валерием Романенко, экономический суд Гомельской области выдал определения о судебных приказах об обращении взыскания на заложенное имущество.

На основании этих определений возбуждены исполнительные производства в ОПИ по местонахождению должников. Уже обращено взыскание на два объекта недвижимости. Один объект в Гомеле с согласия самого Романенко передан взыскателю в счет погашения долга по исполнительному производству по стоимости, определенной в акте ареста, второй — продан на торгах.

Другие объекты, как ожидается, судебный исполнитель также выставит на торги.

— Не представляем, каким „своим лицам“ банк продает его имущество. Более того, до недавнего времени исполнительные надписи нотариуса не предъявляли ко взысканию в отношении солидарных должников. Но мониторинг обязательств в отношении солидарных должников позволил установить, что в отношении этих лиц с начала 2020 года возбуждены многочисленные исполнительные производства на существенную сумму. Учитывая эту негативную информацию, Белгазпромбанк вынужден был принять оперативные меры, направив исполнительные надписи нотариуса на принудительное исполнение ко всем солидарным должникам», — рассказывает собеседник.

Так что телевизионные жалобы предпринимателя, являющегося фигурантом уголовного дела о мошенничестве, собеседник считает попыткой смягчить свою участь.

Обувная фабрика Батичелли

Что показали по БТ

ООО «Обувная фабрика «Батичелли» с 1998 года шила детскую обувь. В репортаже ее владелец, предприниматель Наум Кац, недоумевает от того, как производились расчеты по его долгам, мол, банк просто говорил: «Нам нужны ваши деньги, а будешь жаловаться — еще большую сумму с тебя взыщем». В результате, по его словам, он оказался с инфарктом в больнице. «Фабрику пришлось остановить. Прекрасный трудовой коллектив, 160 сотрудников по прихоти банка стали безработными», — говорится в репортаже. Банк также «добил» жену Каца, «так, что она чуть не погибла в автокатастрофе, сидели на телефоне, угрожали ей». В итоге выходит, что банк угробил «детскую фабрику» Каца за три года спором о задолженности в размере 29 тысяч долларов.

Скриншот видео Беларусь 1

Что говорят в Белгазпромбанке

С 2016 платежная дисциплина компании ухудшилась, фабрика фактически перестала обслуживать свой долг, но банк дал производителю детской обуви рассрочку до 2018 года. На начало 2018 года между банком и фабрикой «Батичелли» действовали три кредитных договора (самый большой — на 200 тысяч долларов). Должник обещал закрыть долги, при этом решив перепрофилировать помещение под ресторан.

Фактически производство обуви на предприятии приостановлено с начала 2018 года. Весь год шла работа с долгом, по ходатайству фабрики банк утвердил индивидуальный график погашения задолженности, долг частично гасился, затем следует очередное ходатайство с просьбой остановить начисление процентов и пеней, отказаться от взыскания штрафных санкций по исполнительным надписям и т.п.

В конце 2018 года фабрика погасила основной долг по одному из трех договоров и банк высвободил из-под залогового обременения производственное помещение фабрики площадью 1 тыс. кв. м. Затем банк получил обращение Гомельского горисполкома с просьбой согласовать проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции двух помещений ООО «Обувная фабрика «Батичелли» с перепланировкой их под общепит.

Далее спор относительно сроков, процентов и санкций продолжался.

В октябре 2019 года Наум Кац встречался с председателем правления Белгазпромбанка Виктором Бабарико. ООО «Обувная фабрика «Батичелли» и банк заключили соглашение о намерениях осуществления мероприятий по погашению задолженности. Соглашение не было выполнено, и в феврале должник написал обращение в адрес Нацбанка с просьбой разобраться по существу с возникшей ситуацией и оказать содействие в разрешении вопросов.

В марте 2020 года Бабарико снова встретился с Кацем. По итогам встречи погашена задолженность по кредитному договору в размере 15 тысяч долларов, а банк вернул поручителю, супруге Каца Людмиле, арестованный автомобиль и приостановил исполнительные производства.

Банк также дал согласие на перепрофилирование под контролем судебного исполнителя помещения фабрики в Гомеле и на самостоятельную реализацию оборудования ООО «Обувная фабрика «Батичелли» под контролем судебного исполнителя.

В случае погашения должником задолженности по процентам в срок банк обещал рассмотреть вопрос о значительном прощении пени на основании мирового соглашения, заключенного на стадии исполнительного производства, или в ином установленном законодательством порядке.

По состоянию на 1 июля 2020 задолженность ООО «Обувная фабрика «Батичелли» составила 29,3 тысячи долларов (17,265 тысячи — проценты за пользование кредитом, 12,055 тысяч — пеня).

— Банк много раз шел навстречу пожеланиям «Батичелли» и предоставил должнику всю необходимую информацию для понимания бесспорности имеющихся просроченных обязательств перед банком по кредитным договорам, переносил сроки погашения кредита, предоставлял отсрочки, рассрочки исполнения просроченных обязательств, простил существенную сумму пени (33 355,30 долларов). Однако, несмотря на все принятые банком меры, достигнутые договоренности со стороны кредитополучателя ни разу исполнены не были, — рассказали в банке, отметив, что «в ходе деловых встреч со стороны Наума Каца высказывались косвенные угрозы в адрес сотрудника управления по работе с проблемными активами».