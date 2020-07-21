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В Малоритском районе лесник нашел мину времен войны

21.07.2020 12:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Малоритском районе лесник нашел снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В Малоритском районе лесник нашел мину времен войны

Мужчина проводил обход территории вблизи деревни Старое Роматово. У проселочной дороги он увидел ржавый металлический предмет, напоминавший боеприпас. О находке лесник сообщил в дежурную часть Малоритского РОВД. На место вызова выехали милиционеры и саперно-пиротехническая группа в/ч 5526.

Специалисты пояснили, что найденный снаряд является противопехотной осколочной миной натяжного действия времен войны. Боеприпас уничтожен.

 
 
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  В Малоритском районе лесник нашел снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. Мужчина проводил обход территории...
 
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