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В Малоритском районе лесник нашел мину времен войны
21.07.2020 12:22 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Малоритском районе лесник нашел снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Мужчина проводил обход территории вблизи деревни Старое Роматово. У проселочной дороги он увидел ржавый металлический предмет, напоминавший боеприпас. О находке лесник сообщил в дежурную часть Малоритского РОВД. На место вызова выехали милиционеры и саперно-пиротехническая группа в/ч 5526.
Специалисты пояснили, что найденный снаряд является противопехотной осколочной миной натяжного действия времен войны. Боеприпас уничтожен.
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В Малоритском районе лесник нашел снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. Мужчина проводил обход территории...
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