6 продуктов, которые нельзя замораживать

Около трети всех произведённых продуктов в мире попадает на свалку, что составляет примерно 1,3 мл тонн еды. Такая цифра очень дорого обходится для окружающей среды.

Именно поэтому многие эко-защитники, а также сторонники осознанного потребления активно выступают за разного рода альтернативные способы хранения продуктов. Многие из них призываю хранить продукты в замороженном виде. Однако некоторые продукты лучше употреблять свежими, чтобы они принесли для организма максимум пользы.

1. Томаты

Не стоит замораживать данный овощ, поскольку таким образом он теряет большую часть своих полезных свойств. Если же вы приобрели недозрелые томаты, то лучше переложите их в освещённое место. Под лучами солнца они очень быстро дозреют.

2. Мёд

Данному продукту строго-настрого противопоказана морозильная камера. При холодных температурах мёд превращается в кристаллическое состояние. Во-первых, тогда он теряет все свои полезные свойства. Во-вторых, затвердевшую массу размазать даже по горячему хлебу будет очень сложно.

3. Зелень

Все осведомлены тем, что всю зелень лучше употреблять в сыром виде для получения наибольшей пользы для вашего организма. При этом хранить её нужно стеблями вниз, которые должны быть погружены в небольшое количество воды. Именно такой способ хранения поможет сохранить в продукте все полезные витамины.

4. Дыня

Если вы будете их постоянно замораживать и размораживать, то они потеряют самое ценное - свой сок. Именно поэтому хранить её в морозильной камере не имеет смысла. Замораживать дыню можно только для смузи, при приготовлении которого вы сразу же закидываете кусочки в блендер. Только в данном случае она потеряет минимум своих полезных свойств.

5. Чеснок

Чеснок при заморозке теряет все свои полезные свойства, да и портится гораздо быстрее. Лучше место для его хранения - сухое и прохладное. При данных условиях хранения он прослужит вам 2 месяца.

6. Яйца

Замораживать данный продукт не имеет никакого смысла. Дело в том, что его всегда без проблем можно приобрести в магазине и за небольшую сумму денег. Поэтому попытки продлить ему жизнь - это лишняя трата времени, а также места в вашей морозильной камере.

фото: reedr.ru