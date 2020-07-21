Олимпийский чемпион Арямнов: Милиционер обязан быть в форме. Все остальные - хулиганы

Право на собственное мнение не преступление, уверен 32-летний штангист из Борисова Андрей Арямнов. И дежурная «отмазка», мол, политикой не интересуюсь — это не о нем, заявил Арямнов в интервью радио "Свабода"





«От налегания на сало вырабатывается «пердоний»

«Спортсмен на сале далеко не выедет, потому что от употребления сала в пищу вырабатывается «пердоний»», — посмеялся он над «рекомендациями» Александра Лукашенко о том, какой «допинг» употреблять перед соревнованиями.





За острые заявления не раз попадало и ему самому, и тренерам, и команде, и родным. Но на то он и неформатный, чтобы быть непохожим на других, рассуждает собеседник.





«Я в некотором смысле один такой — отбрасывает скромность спортсмен. — Арямнов — это уже бренд. Я разносторонне развитый человек, интересуюсь многими вещами. В своих оценках пользуюсь опытом, накопленным не только в Беларуси, а и в мире.





Человек с нормальным IQ должен иметь собственную позицию. А как иначе? И жизненный опыт меня не подводил. Конечно, случалось, заводил в сторону от магистральной линии, но все равно в итоге не подводил. Поэтому считаю нужным делиться и полученными знаниями, и гражданской позицией».





В начале президентской кампании Андрей Арямнов не стал в один ряд с коллегами, многие из которых под копирку выступили за действующего главу государства, а поддержал другого кандидата — Сергея Черечня. Пришел на пикет, сделал совместный фотоснимок.





«Я хотел обратить внимание потенциальных избирателей на молодых, талантливых белорусских политиков. И я это сделал. Сергей Черечень — айтишник, бизнесмен, антикризисный менеджер. Он мне импонирует, поскольку представляет новую генерацию деловой Беларуси…





Что касается голоса, который я буду отдавать 9 августа, — это личное решение, и пусть оно до конца остается моим. Никто в этой стране не сможет мне навязать какую-то свою мысль. Также как и нельзя лишать человека права на протест», — считает олимпийский чемпион.





«Многие белорусы всего боятся по своей природе»

Почему люди спорта, за исключением отдельных смельчаков, в это горяжачее время стараются или тихонько отсидеться, или перестраховаться панегириком в адрес действующего президента? Чего боятся? Последствий со стороны профильных ведомств,лишения государственного финансирования? В основном же, себя, — считает Андрей Арямнов.





«У нас очень много людей, которые всего боятся по своей природе — как бы чего не вышло. Ну, и так сложилось, что в Беларуси иногда действительно лучше промолчать, чем сказать лишнего. Я не боюсь. Тем более это прописано в Конституции: каждый гражданин имеет право выражать собственное мнение.





Соответственно, не нарушаю ничего, что мне гарантировано Основным Законом. Это первое. Во-вторых, чем больше меня в публичном пространстве, тем лучше. Даже плохой пиар — на пользу. Медийность в том числе помогла мне вернуться на помост. А мои результаты — пощечина тем, кто меня оскорблял».





А как тогда оценить поведение силовиков, которые с жестокостью избивают, задерживают, бросают в автозаки тех, кто выражает несогласие с обысками, посадками и нерегистрацией потенциальных кандидатов? Оппоненты же тоже ссылаются на пункты Конституции, которая дает право на плюрализм мнений.





«По словам милиции, есть нарушение правил массовых собраний, мол, нужно разрешение. С одной стороны, на митинги надо выходить, чтобы власти понимали, что реально происходит в стране. С другой, что это даст в условиях, когда протестующих мало, нет лидера? Получат штраф или сутки.





Стопроцентно согласен, что нельзя лишать права на свободу выражения. Но чтобы власти считались, масштаб должен быть другим. Хотя даже такая активность показывает, что рейтинг президента довольно низкий. Не под 80%, намного меньше. Ну, и силовикам приходится что-то делать, чтобы сохранить порядок».





Андрей Арямнов не скрывает возмущения тем, как правоохранители наводят тот самый «порядок». Особенно это касается непонятных людей в штатском, которые, не представляясь, хватают людей и распихивают в автомобили без номеров. Фактически похищают, — констатирует Арямнов.





«Милиционер обязан быть в форме. Точка. Все остальные, которые хватают людей — априори хулиганы, которым надо отвечать их же методами. Я не попадал в такую ситуацию, но гарантирую: каждый получил бы по кумполу. Может, ограбить хотят, медали украсть, я же не знаю, что у них за мысли. Чего ходишь в трениках, мундир потерял? Ну так плохой сотрудник, пусть начальство разберется, надо ли тебя держать. И наказывать тех, кто отбивается от непонятных чуваков, — абсурд. Стоите на страже порядка — пожалуйста, обозначьте себя, а не прикидывайтесь «мирными гражданами»».





«Люди опасаются, что голосование будет нечестным»

При этом перспективы смены президента Андрей Арямнов оценивает как «мизерные». Судя по последним событиям, отлаженная система вряд ли даст сбой.





«С большой долей вероятности можно сказать, кто будет президентом. Точнее, кто останется на этой должности. Думаю, в нынешней ситуации вряд ли что-то изменится. Не говорю, что уверен на 100%, все же последнее слово скажут белорусы. Но ситуация показывает, что кампания закончится в пользу действующего президента. Многие опасаются, что голосование будет «нечестным», выборы снова сфальсифицируют, но многие поддержат «стабильность». Иными словами, их просто пугает эксперимент с новым человеком во главе страны», — считает он.





Андрей Арямнов согласен, что за длительный срок на президентском посту Александр Лукашенко оказался в плену собственного окружения, которое в угоду рисует ему идиллические картинки.





«Возможно, люди, помогающие ему в работе, не говорят о реальном положении в стране. Такая попытка отгородить босса от внутренних проблем создает неправильную картину реальности. Лукашенко очень долго на посту. Очевидно, что устал от напряженной работы, мог бы на смену подготовить кого-то молодого, более современного, с новыми идеями и подходами. Волнения в стране именно по той причине, что неясна перспектива: сам не уходит, преемника нет, к альтернативным кандидатам вопросы».





«Не думаю, что в «российском Крыму» стало лучше»

При любом раскладе не будет полностью довольных — останется ли еще на один срок Александр Лукашенко, или его заменит кто-то другой. И это, как говорит Андрей Арямнов, больше всего напрягает, так как в дальнейшем сохранится разделение в обществе.





«Конечно, идеальной картины не будет, угодить всем невозможно. Я тоже при этой системе много потерял: мог быть миллионером, а выживаю, как и все остальные. Спортсмены моего уровня за границей имеют в загашниках миллионы долларов. Меня государство оттолкнуло в 20 лет, как только я на эйфории поскользнулся, ошибся. Вместо того чтобы подставить плечо, лишили поддержки, финансирования. Но я объективно оцениваю ситуацию: не думаю, что кто-то другой, кроме Лукашенко, столько вкладывал бы в спорт», — отмечает собеседник.





По словам Андрея Арямнова, одна из крупных ошибок Александра Лукашенко в начале президентства — чрезмерная зацикленность на России, что привело к тотальной сырьевой и финансовой зависимости. Но сегодня он довольно эффективно противостоит «углубленной интеграции». «Сумеют ли это делать другие?» — задается вопросом Арямнов.





«Многие хотят, чтобы здесь наступила катастрофа и, пока еще есть силы, выплыть на поверхность. Если цель — заскочить в президенты на хайпе, это не вариант. Кто реально мог составить конкуренцию, уже или не живет, или уехал за границу, или после отсидок пропал.





Любой, кто попадет на должность, будет искать «крышу». Не думаю, что в качестве «российского региона» Крыму стало лучше. Не будет комильфо, если и мы станем губернией с российским рублем и законами. Разве что долги, которые набрал Лукашенко, автоматически погасятся…





Беларусь независимая, и это самое важное. Именно из этого надо исходить».