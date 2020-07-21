Новый этап в развитии ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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21 июля председатель Миноблисполкома Александр Турчин дал старт началу строительства объектов по выращиванию и переработке мяса индейки. Новый проект в деревне Песочное Копыльского района реализовывает ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», сообщает minsk-region.gov.by .





Это одно из ключевых сельскохозяйственных предприятий нашей области, один из лучших агропромышленных холдингов Беларуси. На его долю приходится пятая часть всей выпускаемой в стране продукции из мяса птицы. Агрокомбинат неоднократно завоевывал первые места в республиканских и международных конкурсах производителей. Его успехи отмечены на уровне Правительства. Но главное, что его продукция популярна у белорусов.





«Агрокомбинат «Дзержинский» начинает новую страницу своей истории. Строительство объектов по выращиванию и переработке мяса индейки позволит создать рабочие места в Копыльском районе, повысить прибыльность производимой продукции и увеличить доходы населения. Это значит, что еще больше наших граждан сможет реализовать себя на своей малой родине. Сегодня мне особенно приятно отметить, что район развивается, средняя заработная плата здесь уже превышает 1000 рублей, что для сельскохозяйственного региона значимое достижение. Новый объект – это вклад в будущее всей Копыльщины, это 450 дополнительных рабочих мест и хорошая зарплата за достойный труд», — отметил на торжественном мероприятии Александр Турчин.





По словам генерального директора открытого акционерного общества «Агрокомбинат «Дзержинский» Владимира Лукьянова, проектом предусматривается строительство современного комплекса, оснащенного по последнему слову техники, который включает как производственные объекты: птичники напольного содержания, убойный цех, участок утилизации отходов, так и инфраструктуру – санпропускники, дезбарьеры, очистные сооружения. Производственная мощность объекта – 6000 тонн мяса индейки в год.





«Наша задача – создать прибыльное и конкурентоспособное направление в деятельности ОАО, которое позволит повысить эффективность сельскохозяйственного производства и сбыта продукции, снизить ее себестоимость, а также обеспечить внутренний рынок страны отечественным мясом птицы и изделиями из него в необходимых объемах и надлежащего качества. На данный момент в Беларуси производится 2000 тонн мяса индейки, этого, конечно, недостаточно. Поэтому очень актуально сейчас — изготовить продукт, который будет доступен широкой массе людей. Мы построим абсолютно новый объект, где будет осуществляться полный замкнутый цикл производства, вплоть до самой глубокой переработки. Это откроет большие возможности для нашего предприятия. Здесь хочу выразить особую благодарность руководству Минской области, которое поддерживает наши инициативы и помогает осуществлять их в жизнь», — подчеркнул Александр Лукьяненко.





Выйти на рынок с новым видом продукции – качественным мясом индейки и изделиями из него – ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» планирует в 2023 году. Уже сейчас у предприятия есть потенциальные потребители этого вида продукции, в том числе и в Российской Федерации.



