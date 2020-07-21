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Инспекторы привезли авто пьяного подростка на штрафстоянку, которую приехал открывать пьяный сторож

21.07.2020 14:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Несвижском районе инспекторы задержали двух пьяных водителей, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Сотрудники ГАИ остановили Volkswagen, которым управлял 17-летний местный житель. Выяснилось, что парень ехал домой из развлекательного центра, где отмечал встречу с друзьями. Алкотестер показал, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, поэтому инспекторы составили на него протоколы за езду пьяным и без прав, а автомобиль повезли на штрафстоянку.

— Для постановки автомобиля на территорию штрафстоянки необходимо было дождаться сторожа, у которого ключи от въездных ворот. Через какое-то время тот приехал на личном автомобиле. У мужчины имелись явные признаки алкогольного опьянения, — рассказали в Несвижском РОВД.

Показания алкотестера подтвердили подозрения сотрудников ГАИ: мужчина был пьян. В отношении сторожа также составили протокол за «пьяную» езду.

 
 
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