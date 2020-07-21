Певец Юрий Антонов экстренно доставлен в больницу

Источник материала: ОНТ

Певец и композитор Юрий Антонов экстренно доставлен в одну из больниц Москвы, сообщает РЕН-ТВ.

По данным источника, у 75-летнего музыканта заболела нога, его прооперировали, в настоящее время он уже переведен из операционной в палату.

Антонов – легенда советской эстрады, композитор, певец, поэт, музыкант и актер. В 1997 году он получил звание народного артиста РФ.

Самые популярные его песни – «Крыша дома твоего», «Поверь в мечту», «От печали до радости».

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