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Делаем стрипсы из кабачка. Необычный, но простой рецепт
Источник материала: СТВ
Стрипсы из цуккини или кабачков. Необычный рецепт дали в программе
Вадим Парханович, шеф-повар:
Вместо цуккини вы можете использовать кабачок. Нарезанные палочки цуккини обмакиваем в яйце и панируем в сухарях.
Для украшения нам понадобятся морковь, томаты черри, сырные чипсы, бальзамический соус и соус чили.
Но вы можете украсить на своё усмотрение.
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Стрипсы из цуккини или кабачков. Необычный рецепт дали в программе «Плюс-минус». Делаем торт из кабачков. 3 ингредиента и 5 минут Вадим Парханович, шеф-повар:Нам...
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