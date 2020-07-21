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Делаем стрипсы из кабачка. Необычный, но простой рецепт

21.07.2020 15:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Стрипсы из цуккини или кабачков. Необычный рецепт дали в программе «Плюс-минус»

Делаем торт из кабачков. 3 ингредиента и 5 минут

Вадим Парханович, шеф-повар:
Нам понадобятся сыр, цуккини, взбитые яйца, сухари и зелень. Нарезаем зелень и смешиваем с сухарями и сыром.

Делаем стрипсы из кабачка. Необычный, но простой рецепт

Вместо цуккини вы можете использовать кабачок. Нарезанные палочки цуккини обмакиваем в яйце и панируем в сухарях.

Делаем стрипсы из кабачка. Необычный, но простой рецепт

Для украшения нам понадобятся морковь, томаты черри, сырные чипсы, бальзамический соус и соус чили.

Делаем стрипсы из кабачка. Необычный, но простой рецепт

Но вы можете украсить на своё усмотрение.

Люди в материале: Вадим Парханович

 
 
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Стрипсы из цуккини или кабачков. Необычный рецепт дали в программе «Плюс-минус».  Делаем торт из кабачков. 3 ингредиента и 5 минут Вадим Парханович, шеф-повар:Нам...
 
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