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Выслужилась: для "культовой помощницы" Лукашенко нашли новую работу
Источник материала: Партизан
Бывшая начальница отдела государственного протокола главы Беларуси Дарья Шманай сейчас работает в белорусских структурах в Москве. Правда, чем именно она там занимается, пока неизвестно.
Как обнаружила
Двусмысленное заявление Лукашенко
Выпускницу БГЭУ и победительницу конкурса красоты «Королева весна» Дарью Шманай стали замечать рядом с Лукашенко на официальных мероприятиях в 2013 году. Тогда было еще в диковинку, что Лукашенко, например, сидел на трибуне в окружении красивых девушек.
Через год Лукашенко некорректно высказался в интервью Ксении Собчак, дав поводов для слухов о роде их отношений.
«У нас в службе протокола работают очень красивые девочки. Просят, можно с вами посидеть, пожалуйста! Если бы у меня была такая девушка, как Дарья Шманай — это выше крыши!», – заявил Лукашенко.
«Культовая помощница»
Тем не менее работа Дарьи Шманай доказала, что отношения у нее с Лукашенко сугубо рабочие. Девушка вызвала внимание российских СМИ не только своей красотой, но вниманием к мелочам.
Публиковались видео, как во время саммитов
Влиятельная газета «Коммерсантъ» отводила Шманай в своих репортажах немало места и называла ее «культовой помощницей» Лукашенко. В одной из публикаций девушке досталось много критики за появление за столом переговоров в пальто.
И конечно, СМИ смаковали реакцию высокопоставленных чиновников на появление Шманай за столом переговоров.
Участница ближайшего окружения Лукашенко
Кроме исполнения рабочих обязанностей Шманай была постоянной участницей неформальных мероприятий во главе с Лукашенко. К примеру, уборки урожая в Дроздах.
Известно, что
В последний раз Шманай видели на неформальном мероприятии во время субботника с участием Лукашенко в апреле. Там она помогала Коле.
Общение с президентами
Лукашенко неоднократно хвастался красотой сотрудниц службы своего протокола. Но Шманай была не просто девушкой, которая молча улыбалась. Благодаря руководителю страны ей коротко удалось пообщаться с несколькими президентами.
Самый известный случай был зафиксирован в прошлом году, когда
И хотя Шманай и Назарбаев обменялись лишь рукопожатием, после этого Лукашенко назвали автором сексистского скандала.
Апартаменты стоимостью около $150 тысяч
В этом году стало известно, что Дарья Шманай купила апартаменты в элитном жилом комплексе «Олимпик Парк».
СМИ оценили стоимость трехкомнатной квартиры примерно в $150 тысяч.
…Переход Шманай на новую работу произошел почти незаметно. Внимание СМИ уже приковано к другим девушкам, с которыми теперь любит проводить время Лукашенко, например, к Марии Василевич.
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Бывшая начальница отдела государственного протокола главы Беларуси Дарья Шманай сейчас работает в белорусских структурах в Москве. Правда, чем именно она там...
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