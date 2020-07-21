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В блоге ОК появился медиакит для Беларуси

21.07.2020 16:37 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Аудиторные метрики Одноклассников необходимы маркетологам для подготовки рекламных кампаний. В отдельных странах культурные особенности могут существенно влиять на потребление контента в соцсетях, поэтому важно знать локальные метрики.

Кроме России, Одноклассниками пользуются во всем мире. Больше всего ОК популярны у жителей Беларуси, Узбекистана, Молдавии, Грузии, Казахстана, Армении, Таджикистана, а также Германии. При этом интерфейс соцсети переведен на локальные языки.

Для того, чтобы пользователям из соседних стран было удобно планировать продвижение в ОК, был выпущен медиакит для Беларуси, а также Узбекистана и Молдавии. Каждый документ содержит информацию об аудитории страны, а также метрики активности пользователей, общие для всех соцсетей. Рекламные инструменты проиллюстрированы локальными примерами.

В блоге Insideok теперь появилась рубрика для материалов о соседних странах, чтобы специалистам из этих стран было легче найти информацию. Также мы приглашаем специалистов делиться своими кейсами и размышления по поводу SMM в своей стране с читателями блога. Для этого нужно всего лишь отправить информацию через виджет внизу статьи.

 
 
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Аудиторные метрики Одноклассников необходимы маркетологам для подготовки рекламных кампаний. В отдельных странах культурные особенности могут существенно...
 
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