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«Уникальный диагностический центр». Как оснащена новая поликлиника в Гомеле

21.07.2020 15:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Возрождение Полесья – один из важнейших участков президентской работы Александра Лукашенко. Об этом глава государства заявил 21 июля на встрече с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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«Уникальный диагностический центр». Как оснащена новая поликлиника в Гомеле

В графике Президента 21 июля и открытие поликлиники в Гомеле. 8-этажный семейный медицинский комплекс в динамично развивающейся части города ждали 11 лет. Детскую часть сдали еще в январе 2014-го, со взрослой возникла заминка. Достроить объект не позволяли сложности с финансированием. Со временем этот вопрос решили.

«Уникальный диагностический центр». Как оснащена новая поликлиника в Гомеле

«Уникальный диагностический центр». Как оснащена новая поликлиника в Гомеле

«Уникальный диагностический центр». Как оснащена новая поликлиника в Гомеле

На 15 тысячах квадратных метров разместилось все самое необходимое – от узкопрофильных отделений до дневного стационара на 40 коек. Оснастили учреждение и самым современным оборудованием – есть даже компьютерный томограф. Всего же в рентген-отделении 4 аппарата: КТ дополняет классический рентген, маммограф и пульмоскан. Все, что нужно для того, чтобы оперативно помочь поставить правильный диагноз уже на первичном уровне.

«Уникальный диагностический центр». Как оснащена новая поликлиника в Гомеле

Екатерина Цитко, главный врач Гомельской центральной городской поликлиники:
Впервые в Республике Беларусь на уровне первичного звена такой уникальный, высокотехнологично оснащенный, можно сказать, диагностический центр на базе Гомельской городской центральной поликлиники организован и начал свое функционирование.

Отделения у нас сегодня представлены семью клиническими и четырьмя диагностическими отделениями, оснащены уникальным современным оборудованием. Это позволит на современном уровне оказывать медицинскую помощь, в первую очередь с точки зрения ранней, своевременной диагностики.

 «Уникальный диагностический центр». Как оснащена новая поликлиника в Гомеле

«Уникальный диагностический центр». Как оснащена новая поликлиника в Гомеле

«Уникальный диагностический центр». Как оснащена новая поликлиника в Гомеле

Еще одна гордость поликлиники – лаборатория. В ее сердце сразу несколько уникальных приборов, среди которых робот последнего поколения – иммуноферментный анализатор (такой в Беларуси есть только в столичном РНПЦ «Кардиология»), в час проводит 2 тысячи исследований.

Не имеет аналогов по набору оборудования амбулаторный центр реабилитации этой поликлиники. На его базе в будущем откроют городской центр.

«Уникальный диагностический центр». Как оснащена новая поликлиника в Гомеле

«Уникальный диагностический центр». Как оснащена новая поликлиника в Гомеле

Рассчитана новая поликлиника на обслуживание 40 тысяч человек. Ежедневно она сможет принимать около 850 пациентов.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Екатерина Цитко

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Возрождение Полесья – один из важнейших участков президентской работы Александра Лукашенко. Об этом глава государства заявил 21 июля на встрече...
 
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