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Шильдик новый, мотор старый: «АвтоВАЗ» объявил о начале продаж Niva под маркой Lada

21.07.2020 16:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в России официально стартовали продажи внедорожника Niva, решетку радиатора и руль которого теперь украшает логотип Lada.


Напомним, что до недавнего времени Niva продавалась под маркой Chevrolet, но вскоре после того, как «АвтоВАЗ» выкупил оставшуюся долю бывшего СП «GM-АвтоВАЗ», внедорожники начали выпускать под российской маркой. И теперь Niva со слегка измененной решеткой радиатора и новой графикой приборов в духе легковых моделей Lada выходит на рынок.


Комплектаций на выбор предложено пять — теперь они называются Classic, Comfort, Comfort Off-Road Plus, Luxe и Luxe Off-Road. При этом у машин с приставкой Off-Road имеются шноркель, внедорожные шины и обвес из черного пластика. В «базе» у Niva есть ABS, водительская подушка безопасности, центральный замок и зеркала с электроприводом и подогревом. У версий побогаче — кондиционер, подогрев лобового стекла и передних сидений, мультимедиа-система с 7-дюймовым сенсорным экраном, камера заднего вида и датчики парковки.


В России цены на Lada Niva, сохранившую 80-сильный мотор 1.7, 5-ступенчатую «механику» и постоянный полный привод с двухступенчатой раздаткой, варьируются от 726 тысяч до 869 тысяч рублей — от 10 200 до 12 200 долларов в пересчете. В Беларуси цены на Niva пока еще со значком Chevrolet стартуют от 24 тысяч рублей.

 
 
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Сегодня в России официально стартовали продажи внедорожника Niva, решетку радиатора и руль которого теперь украшает логотип Lada.
 
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