Интерфакс-Запад " информированный источник. "В настоящее время сумма долга за поставки газа из РФ для Беларуси составляет $273 млн", - сообщил агентству "" информированный источник.





В то же время источник не исключил, что "в ближайшее время проблема с долгом может быть разрешена". По его словам, "ожидается погашение долга".





Как сообщалось, в конце мая глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что белорусская сторона накопила долг за поставки газа с начала этого года в размере $165,57 млн.





В Минэнерго Беларуси в свою очередь заявили об отсутствии задолженности и констатировали разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности.





Глава "Газпрома" тогда подчеркнул, что погашение долга позволит начать переговоры о цене на газ с 2021 года.





Ранее также сообщалось, что 1 июля посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев подтвердил, что начало погашения Минском долга за газ облегчит переговоры о цене на следующий год.





"Российская сторона подтверждает, что как только начнутся платежи по погашению долга, не долга, задолженности - как угодно, чтобы никого не обижать - по исполнению договора, как только начнется эта работа, наверное, много легче будет говорить о том, что можно начать обсуждать цену следующего года", - сказал Мезенцев.





Беларусь ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа. При этом Лукашенко хочет, чтобы Россия снизила цену на газ до уровня Смоленской области РФ.





Газовый спор России и Беларуси вышел на новый виток в начале июня, когда Минск снова потребовал снизить цену на газ, а Москва в свою очередь напомнила о непогашенной задолженности за прошлые поставки.









Также в Минске вновь подчеркнули, что считают справедливыми свои требования о снижении цены на газ в текущем году.





"За прошедший период 2020 года сохраняется тенденция к снижению цен на поставляемый в Европу российский газ - как спотовых, так и по долгосрочным контрактам. В этой связи белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением ее корректного и справедливого уровня", - говорилось в заявлении пресс-службы Минэнерго по итогам переговоров 9 июня.





Ранее Лукашенко заявлял, что в нынешних условиях цена на российский газ для Беларуси должна составлять $40-45 за тысячу кубометров с учетом логистики, а не $127, предусмотренных подписанным в феврале контрактом на 2020 год.





Однако, если он так в этом уверен, зачем было подписывать заведомо невыгодный договор?