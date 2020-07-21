Что предложили айтишники, чтобы обеспечить прозрачность выборов в Беларуси

Источник материала: Ежедневник

фото: intex-press.by

О том, что около 200 представителей IT-индустрии работают над созданием решения для минимизации фальсификаций, сообщила на прошедшем в воскресенье митинге Вероника Цепкало.

Речь шла о социальном хакатоне Social Technology Hackathon 2020, который прошел в минувшие выходные. Как пояснили Tut.by организаторы, основной задачей было создать условия, которые позволят участникам максимально проявить свои способности и таланты, а дальше создать инструменты, в том числе и для альтернативного подсчета голосов, на предстоящих выборах.

Участники хакатона предложили десятки идей, многие из которых удалось превратить в проекты.

С их помощью можно будет провести альтернативный подсчет голосов на участках, а также организовать наблюдение за выборами, фиксацию нарушений и многое другое.

Например, отправлять фото своего бюллетеня ботам в мессенджерах Viber и Telegram; сканировать свой паспорт и бюллетень через мобильное приложение; снимать на видео свое участие в выборах и выкладывать фото / видео на созданной единой платформе (для тех, кто не готов выйти на улицу, но кому важно обозначить свою позицию публично); искать подделки среди собранных голосов с помощью социальных графов; обеспечить безопасность голосующих с помощью технологии блокчейн, а также оптимизировать проверку фотографий бюллетеней с помощью Computer Vision и Machine Learning. А также объединять людей посредством завязывания медицинского бинта на запястье — как символа слогана «Болею за Беларусь» — и приходить с ними на участки для голосования. Цель — обозначить, сколько людей выступает за перемены в стране (эти данные смогут фиксировать наблюдатели).

В итоге менторы выбрали победителей хакатона в четырех номинациях:

Агитация (как информировать белорусов о предстоящих выборах).

Голосование (как обеспечить честный подсчет голосов).

Исследовательские/измерительные проекты (как проводить независимые социологические исследования).

Проекты на будущее (что можно сделать для страны и после 9 августа).

В отдельной специальной внеконкурсной категории победили проекты «Голос» (от платформы «Честные люди») и «Зубр», которые начали реализовывать свои решения еще до объявления хакатона. В частности, платформа «Зубр» уже начала сотрудничать с инициативой «Честные люди».

Функционал платформы можно использовать для наблюдения на избирательных участках, фиксации явки и нарушений, размещения протоколов с участков, а также подсчета голосов, отданных за каждого кандидата.

Уже сейчас на платформе можно найти адреса всех избирательных участков, имена членов участковых комиссий, а также увидеть статистику по наблюдателям и получить пошаговые инструкции, которые помогут стать одним из них.

Проект «Голос» разрабатывает чат-боты в Viber и Telegram, куда избиратели смогут отправить фото своего бюллетеня. Сделать это можно будет не только с 4-го по 9-го августа, но и после выборов. Затем все бюллетени планируется обработать (прорабатывается тема применения машинного обучения с целью автоматизировать процесс распознавания текста).