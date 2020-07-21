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Что предложили айтишники, чтобы обеспечить прозрачность выборов в Беларуси
21.07.2020 17:22 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: intex-press.by
О том, что около 200 представителей IT-индустрии работают над созданием решения для минимизации фальсификаций, сообщила на прошедшем в воскресенье митинге Вероника Цепкало.
Речь шла о социальном хакатоне Social Technology Hackathon 2020, который прошел в минувшие выходные. Как пояснили
Участники хакатона предложили десятки идей, многие из которых удалось превратить в проекты.
С их помощью можно будет провести альтернативный подсчет голосов на участках, а также организовать наблюдение за выборами, фиксацию нарушений и многое другое.
Например, отправлять фото своего бюллетеня ботам в мессенджерах Viber и Telegram; сканировать свой паспорт и бюллетень через мобильное приложение; снимать на видео свое участие в выборах и выкладывать фото / видео на созданной единой платформе (для тех, кто не готов выйти на улицу, но кому важно обозначить свою позицию публично); искать подделки среди собранных голосов с помощью социальных графов; обеспечить безопасность голосующих с помощью технологии блокчейн, а также оптимизировать проверку фотографий бюллетеней с помощью Computer Vision и Machine Learning. А также объединять людей посредством завязывания медицинского бинта на запястье — как символа слогана «Болею за Беларусь» — и приходить с ними на участки для голосования. Цель — обозначить, сколько людей выступает за перемены в стране (эти данные смогут фиксировать наблюдатели).
В итоге менторы выбрали победителей хакатона в четырех номинациях:
Агитация (как информировать белорусов о предстоящих выборах).
Голосование (как обеспечить честный подсчет голосов).
Исследовательские/измерительные проекты (как проводить независимые социологические исследования).
Проекты на будущее (что можно сделать для страны и после 9 августа).
В отдельной специальной внеконкурсной категории победили проекты «Голос» (от платформы «Честные люди») и «Зубр», которые начали реализовывать свои решения еще до объявления хакатона. В частности, платформа «Зубр» уже начала сотрудничать с инициативой «Честные люди».
Функционал платформы можно использовать для наблюдения на избирательных участках, фиксации явки и нарушений, размещения протоколов с участков, а также подсчета голосов, отданных за каждого кандидата.
Уже сейчас на платформе можно найти адреса всех избирательных участков, имена членов участковых комиссий, а также увидеть статистику по наблюдателям и получить пошаговые инструкции, которые помогут стать одним из них.
Проект «Голос» разрабатывает чат-боты в Viber и Telegram, куда избиратели смогут отправить фото своего бюллетеня. Сделать это можно будет не только с 4-го по 9-го августа, но и после выборов. Затем все бюллетени планируется обработать (прорабатывается тема применения машинного обучения с целью автоматизировать процесс распознавания текста).
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О том, что около 200 представителей IT-индустрии работают над созданием решения для минимизации фальсификаций, сообщила на прошедшем в воскресенье митинге Вероника...
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