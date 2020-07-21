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Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ

21.07.2020 17:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дмитрий Шепелев будет работать на телеканале ТНТ. Напомним, в феврале он объявил о своем уходе с российского Первого канала.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Осенью ТНТ запускает семейное шоу «Ты как я» производства Comedy Club Production. Вести шоу пригласили известного ведущего Дмитрия Шепелева, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе телеканала.

Шепелев впервые будет сотрудничать с этим каналом. Сам он заявил, что мечтает вести программу о детях и родителях с тех пор, как стал отцом, а новый проект воспринимает, «как часть своей жизни, способ отличного времяпровождения».

Дмитрий Шепелев — белорусский журналист и телеведущий — проработал на российском Первом канале более десяти лет. Вел такие передачи, как «На самом деле», «Можешь? Спой!», «Достояние Республики» — вместе с Юрием Николаевым. До переезда в Россию несколько лет работал на телевидении в Украине. Шепелев давно уехал из Беларуси, но гражданство не менял.

 
 
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Дмитрий Шепелев будет работать на телеканале ТНТ. Напомним, в феврале он объявил о своем уходе с российского Первого канала.
 
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