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BMW и Citroen столкнулись на перекрестке Тимирязева и Орловской
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Авария произошла на перекрестке Тимирязева и Орловской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Столкнулись BMW и Citroen. Один из водителей не уступил дорогу. Никто не пострадал.
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Новости Беларуси. Авария произошла на перекрестке Тимирязева и Орловской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Столкнулись BMW и Citroen. Один из...
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