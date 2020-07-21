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BMW и Citroen столкнулись на перекрестке Тимирязева и Орловской

21.07.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авария произошла на перекрестке Тимирязева и Орловской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

BMW и Citroen столкнулись на перекрестке Тимирязева и Орловской

Столкнулись BMW и Citroen. Один из водителей не уступил дорогу. Никто не пострадал.

На проспекте Дзержинского загорелся пассажирский автобус

BMW и Citroen столкнулись на перекрестке Тимирязева и Орловской

В Минске трёхлетний ребенок на велосипеде попал под машину (читайте здесь).

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Авария произошла на перекрестке Тимирязева и Орловской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Столкнулись BMW и Citroen. Один из...
 
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