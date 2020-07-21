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На проспекте Дзержинского загорелся пассажирский автобус
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На проспекте Дзержинского у станции метро «Михалово» горел автобус, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Задымился моторный отсек. Пассажиры и водитель успели покинуть салон. Движение здесь было затруднено.
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Новости Беларуси. На проспекте Дзержинского у станции метро «Михалово» горел автобус, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Задымился моторный...
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