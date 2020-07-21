Талончики не понадобятся: за проезд можно будет платить онлайн

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Зампред Мингорисполкома Александр Дорохович отметил, что обе системы зарекомендовали себя хорошо. По его словам, решено дать людям выбор: доступны будут две системы оплаты через мобильные приложения, каждый воспользуется тем сервисом, что ему больше нравится.



Также к сентябрю оплату проезда онлайн планируют внедрить и во всех маршрутных такси столицы.

Будет развиваться и оплата в метро с помощью сканирования лица. Систему протестировали и внедрят на третьей линии метро, а затем распространят на первой и второй линиях.