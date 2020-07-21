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Талончики не понадобятся: за проезд можно будет платить онлайн
Источник материала: Myfin
Зампред Мингорисполкома Александр Дорохович отметил, что обе системы зарекомендовали себя хорошо. По его словам, решено дать людям выбор: доступны будут две системы оплаты через мобильные приложения, каждый воспользуется тем сервисом, что ему больше нравится.
Также к сентябрю оплату проезда онлайн планируют внедрить и во всех маршрутных такси столицы.
Будет развиваться и оплата в метро с помощью сканирования лица.
Как сообщал
Источник: Myfin.by
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