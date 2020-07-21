В Мозыре автомобиль сбил двухлетнего ребенка

Источник материала: ОНТ

В Мозыре легковой автомобиль сбил двухлетнюю девочку, сообщает отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел 20 июля около 13.50, когда водитель легкового Fiat ехал по территории детской городской больницы. Когда автомобиль приблизился к выездным воротам, прямо под его колеса внезапно выбежала двухлетняя девочка. Столкновения избежать не удалось.

В результате ребенок с травмами был госпитализирован в хирургическое отделение.

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