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В Мозыре автомобиль сбил двухлетнего ребенка

21.07.2020 17:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Мозыре автомобиль сбил двухлетнего ребенка

В Мозыре легковой автомобиль сбил двухлетнюю девочку, сообщает отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел 20 июля около 13.50, когда водитель легкового Fiat ехал по территории детской городской больницы. Когда автомобиль приблизился к выездным воротам, прямо под его колеса внезапно выбежала двухлетняя девочка. Столкновения избежать не удалось.

В результате ребенок с травмами был госпитализирован в хирургическое отделение. 

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В Мозыре легковой автомобиль сбил двухлетнюю девочку, сообщает отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома. Инцидент произошел 20 июля...
 
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