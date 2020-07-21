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Поможет ли секс скорее уснуть? Отвечает врач-сомнолог
Источник материала: Tut.by
В интернете можно встретить диаметрально противоположные мнения по поводу того, может ли секс поздно вечером стать причиной того, что человек и засыпать, и спать будет плохо. А что об этом говорят медики? На «
— Секс вряд ли станет тем фактором, который будет влиять на отсутствие сна, чаще он как раз
Во время занятий сексом вырабатываются гормоны удовольствия — эндорфины. И несмотря на то, что секс предполагает и физическую, и эмоциональную нагрузку, выработка этих гормонов расслабляет человека, доставляет ему удовольствие, а это в свою очередь помогает скорее уснуть.
Есть такое предположение, что мужчины быстрее засыпают после полового акта. Если смотреть на это с физиологической точки зрения, то у мужчин занятия сексом зачастую связаны с оргазмической разрядкой — им проще расслабиться и уснуть. У женщин же занятия сексом не всегда ей заканчиваются, и в таком случае женскому организму нужно время, чтобы спало эмоциональное и физиологическое возбуждение.
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Может ли секс нарушить сон? На «Простой вопрос» отвечает врач-сомнолог.
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