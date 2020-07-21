ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Поможет ли секс скорее уснуть? Отвечает врач-сомнолог

21.07.2020 17:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В интернете можно встретить диаметрально противоположные мнения по поводу того, может ли секс поздно вечером стать причиной того, что человек и засыпать, и спать будет плохо. А что об этом говорят медики? На «Простой вопрос» отвечает врач-сомнолог «Центра здорового сна» Наталья Шилова.

  • Наталья ШиловаВрач-психотерапевт высшей категории, сомнолог

— Секс вряд ли станет тем фактором, который будет влиять на отсутствие сна, чаще он как раз помогает уснуть.

Во время занятий сексом вырабатываются гормоны удовольствия — эндорфины. И несмотря на то, что секс предполагает и физическую, и эмоциональную нагрузку, выработка этих гормонов расслабляет человека, доставляет ему удовольствие, а это в свою очередь помогает скорее уснуть.

Есть такое предположение, что мужчины быстрее засыпают после полового акта. Если смотреть на это с физиологической точки зрения, то у мужчин занятия сексом зачастую связаны с оргазмической разрядкой — им проще расслабиться и уснуть. У женщин же занятия сексом не всегда ей заканчиваются, и в таком случае женскому организму нужно время, чтобы спало эмоциональное и физиологическое возбуждение.

Читайте также

Использование материала в полном объеме разрешено только медиаресурсам, заключившим с TUT.BY партнерское соглашение. За информацией обращайтесь на nn@tutby.com

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Может ли секс нарушить сон? На «Простой вопрос» отвечает врач-сомнолог.
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Беларуси о здравоохранении: «Если бы этого не было, нас бы штабелями складывали»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика