Поможет ли секс скорее уснуть? Отвечает врач-сомнолог

Источник материала: Tut.by

В интернете можно встретить диаметрально противоположные мнения по поводу того, может ли секс поздно вечером стать причиной того, что человек и засыпать, и спать будет плохо. А что об этом говорят медики? На « Простой вопрос » отвечает врач-сомнолог «Центра здорового сна» Наталья Шилова.

Наталья ШиловаВрач-психотерапевт высшей категории, сомнолог Врач-психотерапевт высшей категории,

— Секс вряд ли станет тем фактором, который будет влиять на отсутствие сна, чаще он как раз помогает уснуть .

Во время занятий сексом вырабатываются гормоны удовольствия — эндорфины. И несмотря на то, что секс предполагает и физическую, и эмоциональную нагрузку, выработка этих гормонов расслабляет человека, доставляет ему удовольствие, а это в свою очередь помогает скорее уснуть.

Есть такое предположение, что мужчины быстрее засыпают после полового акта. Если смотреть на это с физиологической точки зрения, то у мужчин занятия сексом зачастую связаны с оргазмической разрядкой — им проще расслабиться и уснуть. У женщин же занятия сексом не всегда ей заканчиваются, и в таком случае женскому организму нужно время, чтобы спало эмоциональное и физиологическое возбуждение.

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