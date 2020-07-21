Кому и зачем понадобилось превращать Telegram-каналы в информационное оружие? Как манипулируют массовым сознанием и можно ли этому противостоять?

Источник материала: Новости Докшицы





Жаль молодежь, которую как пушечное мясо через анонимные Telegram-каналы используют кураторы, сидя в мягких креслах за рубежом. Уже возбуждаются уголовные дела, нарушителей задерживают. И чем ближе президентские выборы, тем активнее деструктивные мессенджеры призывают устраивать бесчинства на улицах, тиражируют фейки, сыплют угрозами и оскорблениями в адрес людей, высказавших свое мнение в поддержку мира, стабильности и безопасности в Беларуси. Как работают технологии и можно ли оградить белорусов от негативного влияния сетевых площадок? Спросим у экспертов — начальника управления информации и общественных связей МВД Ольги Чемодановой, заместителя декана факультета журналистики БГУ по учебной работе и образовательным инновациям кандидата филологических наук Владимира Степанова, аналитика Белорусского института стратегических исследований Виталия Демирова.

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«СБ»: Лучший антифейк — своевременная достоверная информация, и МВД здесь преуспело. Однако это не останавливает тех, кто назойливо и методично в анонимных каналах делает свое дело.

Ольга Чемоданова. О. Чемоданова: Мы это видим и реагируем на ситуацию. К тому же сами граждане стали активнее обращаться в милицию и в суд за защитой своих прав. В последнее время в органы внутренних дел поступили десятки заявлений о клевете, угрозах, оскорблениях в Telegram-каналах.

Нынешняя предвыборная кампания проходит в условиях серьезного информационного давления, манипулирования общественным мнением, попыток дискредитировать власть и правоохранителей.

Для создания негативных инфоповодов, запугивания поддерживающих государство людей, для постоянного вброса разжигающих недовольство граждан фейков широко используется интернет. Подготовка незаконных акций и вербовка сторонников ведется в том числе в Viber и Telegram.

Происходящее в стране — часть технологий, направленных на дестабилизацию ситуации. Как видим, пытаются породить недоверие к власти, правоохранительным органам с одной стороны, с другой — внушить самим сотрудникам неуверенность в том, что они делают. Мы с уважением относимся к людям, которые, не скрываясь, высказывают свое мнение, говорят о видении развития государства. Однако нарушения закона недопустимы.

«СБ»: Один из примеров — недавние гродненские события, связанные с травлей семей сотрудников ОВД.

О. Чемоданова: Верно, они закончились уголовным делом. Обратите внимание на скриншоты некоторых сообщений, которые теперь уже установленные граждане адресовали жене милиционера.

Кто высказывал оскорбления и угрозы? Трое белорусов в возрасте 33—49 лет. Они неоднократно привлекались к административной ответственности, один из них более полусотни раз.

Эти люди в экономической и социальной жизни своей страны не участвуют. Как вы понимаете, ни о каком выражении гражданской позиции здесь речи не идет.

Все видели, во что вылились беспорядки вечером 14 июля, которые отдельные ресурсы пытаются представить как «мирные» акции. Изначально в Telegram-каналах людей призывали выйти на улицы, также координировали действия групп уже на местах. Были спровоцированы бесчинства и нападения на сотрудников. Все это есть на многочисленных видео и фото, размещенных в интернете. Что в итоге? Только в Минске — 115 протоколов, несколько уголовных дел. Четыре милиционера госпитализированы. По экспертной оценке, до 60 процентов интернет-трафика планеты обеспечивают боты — искусственные программы, занятые в том числе распространением фейков. Есть такой Telegram-канал «Армия с народом». За ним мы наблюдали с июня. Для конспирации администраторы площадки периодически удалялись, а затем появлялись новые. У неискушенного пользователя ресурса складывалось впечатление, что организаторы позиционируют себя как сотрудники силовых ведомств, которые якобы мало того что не согласны с существующим режимом в стране, так еще и готовы ему противодействовать. В чате активно призывали к силовому воздействию на представителей ОВД и внутренних войск в день возможных массовых протестов, сбору и координации в определенном месте готовых к активным действиям радикально настроенных граждан. Обсуждались конкретные способы противодействия, возможные провокации в отношении правоохранителей. Вот Сергей К. Какое-то время он служил в милиции, сейчас — охранник в ТЦ. В канале он, администратор, учил, «как забанить работу правоохранительных органов перед началом мероприятия на примере Минска и обеспечить себе безопасность», по пунктам раскладывал действия радикалов.

На допросах в милиции говорил, что его роль — в координации людей для участия в акциях протеста и сопротивлении правоохранителям: «Цель — вывод людей на площадь по примеру 2010 года, но в более масштабном объеме».

Владелец этого Telegram-канала (тоже охранник ТЦ) Евгений П. в мессенджере писал: мол, «группа создана для возможности делиться практическим протестным опытом, перспективами, путями развития, для психологической подготовки. Анализируем ошибки прошлых лет, делаем выводы». В его рекомендациях говорилось о взаимодействии групп лиц, предлагалось камуфлировать участников, разделять, планировать их шаги и так далее. Все это уголовно наказуемые деяния.

Кстати, в качестве прикрытия предлагалось привлекать девушек, пожилых людей, просто прохожих. Оно и понятно: с одной стороны, это яркая картинка для фейков, с другой — безопасность самих боевиков.

Еще одного «эксперта», Сергея Я., с силовиками связывает лишь то, что некогда он служил мастером по ремонту бронетанковой техники. До задержания был таксистом и админом группы «Армия с народом». Делился в чате, к примеру, способами борьбы с внутренними войсками.

Кстати, пару штрихов к портрету «мирно протестующих». Их возраст — от 14 до 30 лет, есть среди них те, кто уже нарушал закон. Еще раз призываю наших граждан не поддаваться на призывы провокаторов.

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«СБ»: В белорусском сегменте к началу 2018 года насчитывалось более 200 Telegram-каналов, сейчас их, по разным оценкам, от 800 до 1500. Какова кухня таких мессенджеров?

Владимир Степанов. В. Степанов: Telegram привлекает публику своей простотой и репутацией защищенной от взлома платформы, гарантирующей пользователям полную анонимность. Но судя по ряду прямых и косвенных признаков, таких как утечка персональных данных, раскрытие личностей авторов отдельных каналов, анонимность здесь далеко не стопроцентная.

В основном, как показывает статистика, Telegram популярен у активных 18—35-летних интернет-пользователей, которые приходят на эту площадку за общением, в поисках свободы самовыражения и виртуальной независимости. Этого в Telegram явно больше, чем в крупнейших социальных сетях: корпорации-владельцы сотрясаются от скандалов, связанных с цензурой сообщений, и к тому же заваливают пользователей рекламой, придумывая все новые способы монетизации.

В последние годы Telegram все заметнее и как источник информации. В среднем пользователь Telegram подписан на 10—25 каналов, причем в основном это развлекательные проекты. Общественно-политических ресурсов на площадке мессенджера относительно немного, но именно «инсайдерские» анонимные каналы приковывают всеобщее внимание. Цифры для наглядности: по данным сервиса «Медиалогия» на июнь 2020-го, 15 из 30 самых просматриваемых политканалов в русскоязычном сегменте принадлежали коллективам безымянных авторов. Эти проекты позиционируют себя как поставщики эксклюзивных данных и комментариев от «осведомленных источников». Хотя в большинстве случаев — это обычный политический PR в красивом таинственном антураже.

Вообще, как политтехнологический инструмент Telegram проявил себя достаточно ярко. Активисты увидели в мессенджере надежный сервис не только для информирования аудитории, но и для ее мобилизации. Например, он применялся во время недавних протестов в Гонконге. Но не стоит ни демонизировать, ни переоценивать ресурс: это не более чем коммуникационное приложение. В 2001 году восторг вызывали SMS-рассылки, которые позволили вывести на митинги миллион филиппинцев. В начале 2010-х любой анализ «арабской весны» — волны восстаний на Ближнем Востоке и в Африке — обязательно включал реплики о «направляющей роли» микроблогов Twitter.

«СБ»: Однако какие инструменты используют для манипулирования людьми? И всегда ли честно продвигаются каналы?

В. Степанов: Некоторые администраторы действительно прибегают к черному SMM. Это когда вместо того, чтобы использовать честные, но недешевые и небыстрые методы раскрутки (рекламу, взаимные посты и т.д.), владельцы каналов жульничают и, затратив минимальные усилия, получают дутую статистику. Причем рынок достаточно обширен. Тысячу подписчиков можно купить условно за 10—25 долларов. Предлагаются подписчики «живые», «хорошие» и «с активностью». Можно купить и саму активность, количество просмотров, комментариев. Меры дают быстрый эффект, но ненадежны: администраторы платформы периодически устраивают «чистки», в последний раз по всему миру были удалены десятки миллионов аккаунтов.

Что касается инструментов манипулирования аудиторией в Telegram, то они не отличаются от тех, к которым издавна прибегали недобросовестные СМИ: публикация сомнительных данных, сенсационность тона, подмена понятий и прочие ухищрения. Сейчас, во время избирательной кампании, подобные приемы применяются довольно широко. Например, эксплуатируется анонимная природа мессенджера: можно наблюдать, как недостоверная информация вводится в медийное пространство в виде «инсайда» на каком-либо канале или «слуха», которым делится лидер мнений, а затем уже широко тиражируется СМИ. Даже если информацию потом опровергнут, эмоциональный накал достигнут, и в данном случае это важнее всего. Словом, сегодня мы видим, как используются самые разные возможности сервиса: здесь и политическая реклама, и сатира в виде мемов, и чаты активистов, и противостояние армий ботов. По мере нарастания предвыборной борьбы мы будем, к сожалению, наблюдать, что многие информационные ресурсы будут становиться все радикальнее, а применяемые методы — все грязнее.

Рассматривать Telegram в черно-белых тонах и видеть в нем только зло, на мой взгляд, неправильно. Есть ведь и познавательные каналы, любопытные чаты, блоги экспертов, которые интересно читать. В то же время рядовому пользователю не нужно питать иллюзий насчет этой площадки: под видом обмена «правдивой инсайдерской информацией» чаще всего ведутся PR-кампании или оттачиваются технологии воздействия на общественное мнение.

Но если рассуждать более широко, с позиций государственного подхода, то очевидно, что в какой-то степени Telegram — это вызов для медийной сферы. С одной стороны, мы отчетливо видим опасности, которые таят в себе такие транснациональные коммуникационные сервисы, имеющие большую власть над информационными потоками. С другой — принцип «взять и запретить» тупиковый. Что и показал опыт России, которая пыталась блокировать мессенджер. Как видится, подход государства должен быть комплексным и взвешенным. СМИ важно перенести свои профессиональные и этические стандарты в эту новую среду и продолжать формировать информационную повестку в этих реалиях. Образовательным институтам — сфокусироваться на медиа­грамотности населения. Она нужна всем. И речь здесь не столько о том, чтобы обучить техническим навыкам по использованию Telegram, сколько о том, чтобы раскрыть его информационную кухню. Пользователям нужно рассказывать и про группы влияния, и про необходимость проверки данных, их корректной интерпретации. Нужно учить подходить к информации критично.

Хотелось бы, чтобы белорусский сегмент Telegram стал перспективной средой для общения, обмена опытом, площадкой для общественно-политических дискуссий, а не радикализировался, превращаясь в «цифровое подполье».