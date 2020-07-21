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Белгазпромбанк рассказал, как изменилось поведение его клиентов по сравнению с началом года

21.07.2020 18:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Белгазпромбанке проанализировали, как изменились расходы клиентов-физлиц во втором квартале года. Пандемия заметно повлияла на траты белорусов. Расходы на авиа- и железнодорожные билеты, туризм, кино, транспорт, общепит заметно снизились по сравнению с первым кварталом. При этом на спорттовары и интернет-магазины белорусы стали тратить больше.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Почти перестали покупать авиабилеты, стали больше тратить на спорт

Во втором квартале года белорусы нарастили траты лишь по нескольким категориям расходов, из которых вперед заметно вырвались спорттовары. На них стали тратить на 44,4% больше по сравнению с первым кварталом. По большинству категорий клиенты банка урезали расходы. Больше всего пострадали авиабилеты (-93,1% по сравнению с первым кварталом), кино (-86,4%) и отели и туроператоры (-83,1%). Интересно, что при этом в минусе также оказались расходы на медицинские услуги (-25,2%) и аптеки (-10,7%).

В июне расходы по некоторым категориям вновь начали прирастать. Например, отмечают в Белгазпромбанке, сумма операций по покупке авиабилетов в июне по сравнению с маем увеличилась в 2,5 раза.

Как отличаются траты белорусов по регионам

Самый большой средний чек получился в Минской области — 28,55 рублей (за одну операцию по карте), самый маленький — в Брестской, 21,03 рубля.

Самые популярные категории расходов по областным центрам тоже отличаются. На первом месте везде оказались траты в категории «бакалейные магазины, супермаркеты». Второе место в Минске и Бресте занимают расходы на общепит и рестораны, в то время как в остальных областных центрах — на бензин. Аптеки попали в топ-5 в четырех городах — Бресте, Гродно, Гомеле и Могилеве. Такси входит в пятерку самых популярных категорий расходов только в Минске, а универмаги — только в Могилеве.

Сколько белорусы тратят на компьютерные игры

В Белгазпромбанке также проанализировали траты клиентов на компьютерные игры. В этом сегменте средний чек одной операции составляет 13,58 рублей. В месяц на игры больше всего тратят жители Минской области — 47 рублей по данным за июнь. В остальных регионах траты не превышают 40 рублей. Меньше всего эти расходы в Брестской области — 32 рубля за июнь.

Судя по тратам, большинству геймеров от 30 до 40 лет (на их долю пришлось 38,7% всех расходов). Следом идет возрастая категория 20−30 лет — 30,7%, замыкает тройку возрастная категория 40−50 лет — 20,1%.

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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На что стали тратить больше, а на что - меньше и как отличаются расходы по регионам.
 
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